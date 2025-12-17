Advertisement
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अपने इन 3 सांसदों पर क्यों बिफरे अभिषेक बनर्जी? जमकर लगा दी क्लास

TMC Abhishek Banerjee News: तृणमूल कांग्रेस मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने 3 पार्टी सांसदों से बेहद नाराज हैं. उनके निर्देश पर आज पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी सांसदों की बैठक करके उन नेताओं को फटकार लगाई.

Dec 17, 2025, 10:26 PM IST
Abhishek Banerjee reprimands party MPs: पार्टी नेताओं के बड़बोलेपन से तृणमूल कांग्रेस (TMC) हाईकमान का मूड इन दिनों बिगड़ा हुआ है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को पार्टी सांसदों की बैठक में ऐसे नेताओं को कड़ी फटकार लगाई. दिल्ली के संविधान सदन में हुई इस बैठक में अभिषेक ने पार्टी सांसदों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे कोई भी ऐसा काम न करें, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो. उन्होंने जोर देकर कहा कि सांसद यहां TMC के प्रतिनिधि के रूप में हैं. इसलिए वे पार्टी और अपने निर्वाचन क्षेत्र की गरिमा बनाए रखें.

पार्टी सुप्रीमो ममता का पारा क्यों है हाई?

बताते चलें कि पार्टी सांसदों ने हाल में कई ऐसे काम किए हैं. जिससे सीएम ममता बनर्जी का पारा हाई है. उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के जरिए सांसदों की बैठक बुलाकर कड़ा संदेश उन तक पहुंचा दिया. 

इनमें पहली घटना पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी है. वे बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी में नाचते हुए नजर आईं थीं. इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद कंगना रनौत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी थिरक रही थीं. अभिषेक बनर्जी ने इस पर नाराजगी जताते हुए इसे पार्टी अनुशासन के खिलाफ बताया. वहीं वरिष्ठ सांसद सौगत राय से इस बात पर नाराजगी जताई कि शरद पवार के जन्मदिन समारोह में उन्होंने गौतम अडानी से मुलाकात की. 

'पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले काम न करें'

अभिषेक बनर्जी ने दोनों नेताओं से साफ कहा कि बिना अनुमति ऐसे कार्यक्रमों में जाना और विपक्षी या अन्य दलों के नेताओं से मिलना पार्टी की नीति के खिलाफ है. उन्होंने पार्टी सांसद कीर्ति आजाद को भी लोकसभा में ई-सिगरेट पीने के मुद्दे पर फटकार लगाई. बीजेपी ने इस बारे में वीडियो जारी कर ममता बनर्जी से जवाब मांगा हैं. वहीं अनुराग ठाकुर ने स्पीकर से शिकायत कर रखी है. इस पर खिन्नता जाहिर करते हुए अभिषेक ने सांसदों को ऐसे कामों से बचने की हिदायत दी, जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाएं.

'केंद्रीय मंत्रियों से मिलने से पहले करें सूचित'

बैठक में अभिषेक बनर्जी ने निर्देश दिया कि यदि किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रियों से मिलना हो तो पहले पार्टी के संज्ञान में लाएं. जिससे डेलिगेशन के रूप में मंत्री से मिलकर अपनी बात रखने की व्यवस्था कर दी जाए. उन्होंने पार्टी सांसदों से मनरेगा जैसी योजनाओं में कथित रूप से कटौती के मुद्दे को बार-बार उठाने को कहा. जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे.

सदन में टीएमसी पर हमलावर है बीजेपी

बताते चलें कि संसद का इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है. लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद टीएमसी उस तरह सरकार पर हमलावर नहीं है, जैसी कि उसकी पहचान है. इसके बजाय टीएमसी सांसदों के कई कारनामे खुद आलाकमान के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं. ऐसे में बात ज्यादा न बिगड़ जाए, इसलिए पार्टी महासचिव और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुद हस्तक्षेप कर दल में अनुशासन बहाल करने की पहल की है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

