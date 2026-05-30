चाहे मेरा गला काट दो... मुझे झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! CID घर पहुंची तो BJP पर भड़के अभिषेक बनर्जी

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद से टीएमसी के बुरे दिन चल रहे हैं. पार्टी में एक के बाद एक नेताओं के छोड़ने का सिलसिला चल रहा. वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा. सीआईडी की एक टीम शनिवार को अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थी.

अपने खिलाफ FIR पर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें जो करना है करने दो. CID वालों को मुझे एक नोटिस देना था और मुझे उसे खुद जाकर लेना था. इसलिए वे यहां इंतजार कर रहे थे. वे गलती से कहीं और चले गए थे. उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि उन्हें पता नहीं था कि मैं कहां रहता हूं. इसलिए, आपके ज़रिए मैंने कहा कि अगर कोई मुझे नोटिस देना चाहता है, तो मैं यहीं हूं. वे जो चाहें कर लें. वे जो मर्ज़ी कर सकते हैं.

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अभिषेक ने अपने ऊपर लगातार हो रहे एक्शन पर कहा कि इसे ऐसे समझिए- पहले मेरे पीछे सिर्फ़ ED और CBI थी. अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस भी है. साथ में KMC (कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) भी. पहले 2-3 जांच एजेंसियां थीं. अब 5 हो गई हैं. बीजेपी की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा कि उन्हें लगता है कि वे मेरे पीछे 5-6 एजेंसियां लगा देंगे और मुझे ब्लैकमेल करके झुका देंगे! मैं वैसा इंसान नहीं हूं. भले ही आप मेरा गला काट दें या जो चाहें कर लें, मुझे झुकाने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा और 7 जन्म लेना पड़ेगा. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि मैं कोई गद्दार नहीं हूं. उधर अभिषेक के घर पहुंचे CID अधिकारियों ने कहा कि नोटिस लेने वाले दफ़्तर के कर्मचारी काम नहीं करेंगे. वे चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी खुद मौजूद रहें. वह बाद में आएंगे और उन्हें इंतज़ार करना होगा.

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25 मई को ही अभिषेक के घर बंगाल पुलिस पूरे लाव-लश्कर के साथ पहुंची थी. तब माना जा रहा था कि कोलकाता नगर निगम ने जो नोटिस दिया था, बंगाल पुलिस उसी सिलसिले में आई है. बाद में खबरें आईं कि अभिषेक के घर से कुछ सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े कुछ उपकरण लेने के लिए बंगाल पुलिस घर पहुंची थी. दरअसल सरकार बदलते ही अभिषेक की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी. उनके घर पर भी कुछ कैमरे, स्कैनर, केबल, टीवी समेत कुछ और सामान थे, जिन्हें सिक्योरिटी एजेंसियां ले गईं.

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चुनाव में टीएमसी को जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया. बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई. बीजेपी सरकार आने के बाद से ममता से ज्यादा अभिषेक बनर्जी ही निशाने पर हैं.