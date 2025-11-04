SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी

Abhishek Banerjee on SIR: टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए जाने पर स्पेशल इंवेस्टिगेटिव रिवीजन (Special Intensive Revision) प्रॉसेस के खिलाफ दिल्ली तक लड़ाई लड़ने की कसम खाई है. बीजेपी और चुनाव आयोग (ECI) पर बंगाल को उसकी पहचान से वंचित करने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए, बनर्जी ने चेतावनी दी कि बंगाली अपनी भाषा बोलने के लिए खुद को "बांग्लादेशी" करार दिए जाने की इजाजत नहीं देंगे.

'SIR से घबराहट से मौत' पर सवाल

कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, बनर्जी ने एसआईआर प्रॉसेस को लेकर कथित तौर पर घबराहट से जुड़ी मौतों पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या मरने वालों को "वैध या अवैध मतदाता" माना गया था. उन्होंने दावा किया कि वोटर वैरिफिकेशन को लेकर चिंता के कारण राज्य भर में कम से कम 6 खुदकुशी हुई हैं.

सीएए कैंप का डर

बनर्जी ने असम में डिटेंशन सेंटर संकट की तुलना करते हुए नागरिकों को सीएए कैंप्स में जाने के खिलाफ भी चेतावनी दी और ऐलान किया कि टीएमसी निवासियों की मदद के लिए राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी. उन्होंने कहा, "कल से, बीएलए-II घर-घर जाएंगे, हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, और विधायक और सांसद ड्यूटी पर रहेंगे."

Kolkata, West Bengal | TMC National General Secretary and MP Abhishek Banerjee says, "Yesterday Trinamool announced on its social handles that there will be a march tomorrow to protest SIR; leaders, workers and supporters have been called out, and since enumeration forms start… pic.twitter.com/5mQlS8n0vl — ANI (@ANI) November 3, 2025

बंगाली एकजुटता की अपील

राजनीतिक और धार्मिक सीमाओं से परे एकता की बात करते हुए, बनर्जी ने सभी बंगालियों से बीजेपी की तरफ से "बंगाल की गरिमा को ठेस पहुंचाने" के कथित कोशिशों का विरोध करने की गुजारिश की और लोगों से 2026 के विधानसभा चुनावों में एकजुटता दिखाने का आग्रह किया.

Kolkata, West Bengal | TMC National General Secretary and MP Abhishek Banerjee says, "From the very start we have said that even if a single eligible voter is removed from the list, AITC will take this fight to Delhi; those who act as puppets of the central government to deprive… pic.twitter.com/d4Pt0UNqFE — ANI (@ANI) November 3, 2025

12 राज्य में SIR

इस बीच, चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि एसआईआर का दूसरा स्टेज पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, और नए आधार-लिंक्ड वेरिफेशन गाइडलाइंस के तहत 7 फरवरी, 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन किया जाएगा.

