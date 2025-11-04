Advertisement
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी

स्पेशल इंवेस्टिगेटिव रिवीजन को लेकर बंगाल की सियासत में काफी हचलच देखने को मिल रही है. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ आर-पार के मूड में नजर आ रहे हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:26 AM IST
Abhishek Banerjee on SIR: टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए जाने पर स्पेशल इंवेस्टिगेटिव रिवीजन (Special Intensive Revision) प्रॉसेस के खिलाफ दिल्ली तक लड़ाई लड़ने की कसम खाई है. बीजेपी और चुनाव आयोग (ECI) पर बंगाल को उसकी पहचान से वंचित करने के लिए मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए, बनर्जी ने चेतावनी दी कि बंगाली अपनी भाषा बोलने के लिए खुद को "बांग्लादेशी" करार दिए जाने की इजाजत नहीं देंगे.

'SIR से घबराहट से मौत' पर सवाल
कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, बनर्जी ने एसआईआर प्रॉसेस को लेकर कथित तौर पर घबराहट से जुड़ी मौतों पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या मरने वालों को "वैध या अवैध मतदाता" माना गया था. उन्होंने दावा किया कि वोटर वैरिफिकेशन को लेकर चिंता के कारण राज्य भर में कम से कम 6 खुदकुशी हुई हैं.

सीएए कैंप का डर
बनर्जी ने असम में डिटेंशन सेंटर संकट की तुलना करते हुए नागरिकों को सीएए कैंप्स में जाने के खिलाफ भी चेतावनी दी और ऐलान किया कि टीएमसी निवासियों की मदद के लिए राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी. उन्होंने कहा, "कल से, बीएलए-II घर-घर जाएंगे, हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, और विधायक और सांसद ड्यूटी पर रहेंगे."

बंगाली एकजुटता की अपील
राजनीतिक और धार्मिक सीमाओं से परे एकता की बात करते हुए, बनर्जी ने सभी बंगालियों से बीजेपी की तरफ से "बंगाल की गरिमा को ठेस पहुंचाने" के कथित कोशिशों का विरोध करने की गुजारिश की और लोगों से 2026 के विधानसभा चुनावों में एकजुटता दिखाने का आग्रह किया.

 

12 राज्य में SIR
इस बीच, चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि एसआईआर का दूसरा स्टेज पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, और नए आधार-लिंक्ड वेरिफेशन गाइडलाइंस के तहत 7 फरवरी, 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन किया जाएगा.

(इनपुट-एएनआई)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

