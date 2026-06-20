पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी TMC बुरी तरह बिखर गई है. चुनाव के तुरंत बाद, शायद पहली बार, कोई पार्टी इस तरह बिखरी होगी. इसी मुद्दे पर ANI ने वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, रशीद किदवई और शेखर अय्यर से बातचीत की. इस बातचीत में कई अहम चीजें खुलकर सामने आईं. अभिषेक बनर्जी को लेकर शेखर अय्यर ने कहा कि वो संजय गांधी से भी बदतर हैं, क्योंकि संजय गांधी के पास एक विजन था.'
शेखर अय्यर ने कहा,'...ममता बनर्जी जब 2016 में दुबारा मुख्यमंत्री बनीं तो, यही वो समय था जब उनके भजीते अभिषेक बनर्जी का उदय देखने को मिला. यह सिर्फ कुछ लोगों की राय नहीं है जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं. मेरा मानना है कि इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसी राजनीतिक पार्टी धीरे-धीरे एक तरह के 'क्राइम सिंडिकेट' में बदलती चली गई.'
अय्यर ने आगे कहा,'मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे कई दोस्त कोलकाता में रहते हैं. मेरा जन्म भी कोलकाता में हुआ है. वे मुझे बताते हैं कि वे भाजपा को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन जो कुछ राज्य में चल रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा. उनका यह भी मानना है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के मामले में उतनी ही बेबस दिखाई दीं, बल्कि कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा, जितनी इंदिरा गांधी संजय गांधी के प्रभाव के सामने नजर आती थीं.
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"Rahul Gandhi is arguably the most courageous politician in India today. But he has not clicked as an alternative to PM Modi." Neerja Chowdhury
"Suvendu Adhikari came to Rahul… pic.twitter.com/ioi815XN8x
— ANI (@ANI) June 20, 2026
अय्यर से जब सवाल किया गया कि क्या आप संजय गांधी के साथ की गई तुलना से सहमत हैं? तो जवाब में उन्होंने कहा कि हां, बल्कि उन्होंने, अभिषेक बनर्जी को संजय गांधी से बदतर बताया, क्योंकि उनका मानना है कि संजय गांधी के पास एक विजन था, जबकि अभिषेक बनर्जी के पास नहीं.
अय्यर के अलावा रशीद किदवई ने कहा,'...सुवेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी से नाखुश थे, उनके काम करने के तरीके को पसंद नहीं कर रहे थे तो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कहा कि मुझे ले लीजिए मैं आपका बड़ा चेहरा बनूंगा और राहुल गांधी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल वही किया जो उन्होंने विजय के साथ किया था, यानी आपके लिए कोई जगह नहीं है, इसी बीच नीरजा ने कहा कि यही काम उन्होंने हिमंता बिस्वा सरमा के साथ किया था.'