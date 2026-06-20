Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /अभिषेक के पास नहीं कोई विजन, संजय से भी खराब...इंदिरा गांधी से ज्‍यादा बेबस हैं ममता बनर्जी

'अभिषेक के पास नहीं कोई विजन, संजय से भी खराब...इंदिरा गांधी से ज्‍यादा बेबस हैं ममता बनर्जी'

न्यूज एजेंसी ANI के साथ पॉडकास्ट में दिग्गज पत्रकार शेखर अय्यर ने TMC की दुखती रग पर हाथ रख दिया और कहा कि अभिषेक बनर्जी, संजय गांधी से ज्यादा खराब हैं.

Written ByTahir Kamran
Published: Jun 20, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:19 PM IST
'अभिषेक के पास नहीं कोई विजन, संजय से भी खराब...इंदिरा गांधी से ज्‍यादा बेबस हैं ममता बनर्जी'

About the Author

Tahir Kamran

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुंचे. इसके बाद उर्दू, हिंदी और पंजाबी - तीनों भाषाओं में काम करने का मौका मिला. 2018 में डिजिटल की तरफ कूच करते हुए पंजाब केसरी ग्रुप की उर्दू वेबसाइट की लॉन्चिंग टीम का नेतृत्व किया. इसके बाद 2020 में 'Zee Salaam' ज्वाइन किया, यहां भी वेबसाइट को लॉन्च करने के साथ-साथ तीन साल टीम का नेतृत्व भी किया. इसी दौरान ZEE Delhi NCR वेबसाइट भी लॉन्च हुई, जिसमें उनका अहम योगदान रहा. 2023 में India Daily Live की लॉन्चिंग टीम के साथ काम किया और शुरुआती दिनों में हिंदी के अलावा पंजाबी, तमिल, तेलुगु और गुजराती वेबसाइट टीमों को मैनेज किया. अक्टूबर 2024 में फिर से Zee Media में में वापसी करते हुए नेशनल टीम का हिस्सा बने. तकनीक में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने React.js और वेब डिजाइनिंग सीखी. यही कारण है कि उनकी खबरों में HTML–CSS के छोटे-छोटे ग्राफिक्स दिख जाते हैं, जो मुश्किल बातों को भी आसान बना देते हैं. करियर की शुरुआत में कुछ दिनों तक फोटो स्टूडियो में भी काम किया, जहां कैमरा, Adobe Photoshop और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, जो आज भी उनके डिजिटल काम में मदद करता है. उर्दू शायरी से प्यार अलग ही है. ग़ज़लें, नज़्में, गीत भी लिखते हैं और कई अखबारों में उनकी शायरी छप भी चुकी हैं. राहत इंदौरी, मुनव्वर राणा, अनवर जलालपुरी खुशबीर सिंह शाद और नवाज देवबंदी, माजिद देवबंदी  जैसे शायरों के इंटरव्यू व बातचीत का अनुभव भी उनके पास है. आप tahir.kamran@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्वालियर में 8 साल की बच्ची को तालिबानी सजा देकर मार डाला, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार
mp news3 min ago
2
train journey layoff story3 min ago
3
TMC6 min ago
4
Actress Samantha Ruth Prabhu13 min ago
5
Prasidh Krishna24 min ago