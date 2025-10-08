Advertisement
trendingNow12952341
Hindi Newsदेश

फिर आमने सामने तलवारें भांज रही बीजेपी-टीएमसी, विवाद की वजह भी जान लीजिए

West Bengal Politics: बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. त्रिपुरा में ही हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बार-बार हमलों का सामना करना पड़ा है. 2021 में, त्रिपुरा में मेरे काफिले पर गुंडों ने तोड़फोड़ की थी. वे लोकतंत्र की रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन उनके काम लोकतंत्र के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर आमने सामने तलवारें भांज रही बीजेपी-टीएमसी, विवाद की वजह भी जान लीजिए

TMC Vs BJP: नॉर्थ बंगाल में बीजेपी के सांसद समेत कई नेताओं पर जानलेवा हमला और त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ के बाद टीएमसी और बीजेपी एक बार फिर आमने-सामने हैं. इस बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में हराने में नाकाम रही बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी उन राज्यों में हिंसा भड़काने में झोंक दी है, जहां भी उनकी सरकार है, वहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं. उनके कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा पुलिस की निगरानी में हमारे पार्टी कार्यालय पर हमला किया और तोड़फोड़ की, जिससे उनकी बदले की और कानूनविहीन मानसिकता उजागर हुई.

वो हमें डरा नहीं सकते: अभिषेक

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. त्रिपुरा में ही हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बार-बार हमलों का सामना करना पड़ा है. 2021 में, त्रिपुरा में मेरे काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने तोड़फोड़ की थी. वे लोकतंत्र की रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन उनके काम लोकतंत्र के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आज अहम दौरा

टीएमसी नेता ने कहा, हमारे राज्य का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को त्रिपुरा का दौरा करेगा ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके. हमारे सहयोगियों और सहकर्मियों के साथ पूरी एकजुटता दिखाई जा सके और राज्य प्रशासन के समक्ष आधिकारिक तौर पर इस मामले को उठाया जा सके. उन्होंने कहा कि धमकी, हिंसा और प्रतिशोध हमें कभी चुप नहीं करा पाएंगे. लोकतंत्र, कानून और जनता का जनादेश हमेशा BJP की क्रूर राजनीति पर हावी रहेंगे'.

ये भी पढ़ें- अस्पताल, 'ब्रह्मोस' वाली दिवाली और... पाकिस्तानी 'बाबा वेंगा' की खतरनाक भविष्यवाणी 

इससे पहले टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा समर्थित गुंडों द्वारा किया गया हिंसक हमला उनकी केवल आक्रामकता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर खुला हमला है. जब सत्ता में बैठे लोग अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं तो वे अपनी ताकत नहीं, बल्कि डर और नैतिक दिवालियापन का परिचय देते हैं.

पोस्ट में आगे लिखा गया कि भाजपा 'लोकतंत्र बचाने' की बात करती है, जबकि राज्यों की नींव जलाने का काम किया जा रहा है. वे कार्यालयों को नष्ट कर सकते हैं, पोस्टर फाड़ सकते हैं और कार्यकर्ताओं को धमका सकते हैं, लेकिन वे उस प्रतिरोध की भावना को नहीं तोड़ सकते जो तृणमूल के हर कार्यकर्ता और न्याय में विश्वास रखने वाले हर नागरिक में है. हम चुप नहीं होंगे. हम पीछे नहीं हटेंगे. त्रिपुरा और भारत की जनता देख रही है. (ians)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

West Bengal

Trending news

मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग