फिर आमने सामने तलवारें भांज रही बीजेपी-टीएमसी, विवाद की वजह भी जान लीजिए

West Bengal Politics: बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. त्रिपुरा में ही हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बार-बार हमलों का सामना करना पड़ा है. 2021 में, त्रिपुरा में मेरे काफिले पर गुंडों ने तोड़फोड़ की थी. वे लोकतंत्र की रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन उनके काम लोकतंत्र के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हैं.
TMC Vs BJP: नॉर्थ बंगाल में बीजेपी के सांसद समेत कई नेताओं पर जानलेवा हमला और त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ के बाद टीएमसी और बीजेपी एक बार फिर आमने-सामने हैं. इस बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में हराने में नाकाम रही बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी उन राज्यों में हिंसा भड़काने में झोंक दी है, जहां भी उनकी सरकार है, वहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं. उनके कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा पुलिस की निगरानी में हमारे पार्टी कार्यालय पर हमला किया और तोड़फोड़ की, जिससे उनकी बदले की और कानूनविहीन मानसिकता उजागर हुई.
वो हमें डरा नहीं सकते: अभिषेक
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. त्रिपुरा में ही हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बार-बार हमलों का सामना करना पड़ा है. 2021 में, त्रिपुरा में मेरे काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने तोड़फोड़ की थी. वे लोकतंत्र की रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन उनके काम लोकतंत्र के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हैं.
आज अहम दौरा
टीएमसी नेता ने कहा, हमारे राज्य का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को त्रिपुरा का दौरा करेगा ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके. हमारे सहयोगियों और सहकर्मियों के साथ पूरी एकजुटता दिखाई जा सके और राज्य प्रशासन के समक्ष आधिकारिक तौर पर इस मामले को उठाया जा सके. उन्होंने कहा कि धमकी, हिंसा और प्रतिशोध हमें कभी चुप नहीं करा पाएंगे. लोकतंत्र, कानून और जनता का जनादेश हमेशा BJP की क्रूर राजनीति पर हावी रहेंगे'.
इससे पहले टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा समर्थित गुंडों द्वारा किया गया हिंसक हमला उनकी केवल आक्रामकता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर खुला हमला है. जब सत्ता में बैठे लोग अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं तो वे अपनी ताकत नहीं, बल्कि डर और नैतिक दिवालियापन का परिचय देते हैं.
पोस्ट में आगे लिखा गया कि भाजपा 'लोकतंत्र बचाने' की बात करती है, जबकि राज्यों की नींव जलाने का काम किया जा रहा है. वे कार्यालयों को नष्ट कर सकते हैं, पोस्टर फाड़ सकते हैं और कार्यकर्ताओं को धमका सकते हैं, लेकिन वे उस प्रतिरोध की भावना को नहीं तोड़ सकते जो तृणमूल के हर कार्यकर्ता और न्याय में विश्वास रखने वाले हर नागरिक में है. हम चुप नहीं होंगे. हम पीछे नहीं हटेंगे. त्रिपुरा और भारत की जनता देख रही है. (ians)
