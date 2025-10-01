यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर विवाद, 'मनसे स्टाइल' में मिली धमकी

Abu Asim Azmi: महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आसिम आजमी ने मराठी को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि विवाद खड़ा हो गया. आजमी ने कहा,'मराठी में बोलने की क्या जरूरत है, ये तो भिवंडी है'. उनके इस बयान के बाद शिवसेना मनसे के नेताओं में गुस्सा पनप गया है और उन्होंने अबू आसिम आजमी मनसे स्टाइल में समझाने की चेतानवी दी है.

मंगलवार को ठाणे के भिवंडी में मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए हुए सपा नेता और मानखुर्द से विधायक अबू आजमी ने मराठी में बोलने से इनकार करते हुए सवाल किया,'ये तो भिवंडी है, यहां मराठी की क्या जरूरत है?' उन्होंने कहा,'मराठी और हिंदी में फर्क ही क्या है? मैं मराठी बोल सकता हूं लेकिन यह भिवंडी है. अगर मैं मराठी बोलूंगा तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ नहीं आएगा.'

यह भी पढ़ें: 'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान, पहलगाम आतंकी हमले पर कही ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

मनसे का पलटवार

जवाब महाराष्ट्र नव निर्माण (MNS) आजमी के इस बयान से ने जवाब दिया ,'अबू आजमी आप महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं और आपको उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता है? भिवंडी महाराष्ट्र में है और यहां मराठी ही चलेगी. अगर आपको मराठी बोलने में शर्म आती है तो आपको ‘मनसे स्टाइल’ में जवाब दिया जाएगा.'

सड़क चौड़ीकरण भी बना मुद्दा

इसके अलावा अबू आसिम आजमी ने भिवंडी विकास और मेट्रो प्रोजेक्ट पर बोलते हुए आजमी ने कहा कि भिवंडी का विकास जरूरी है लेकिन इसमें नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए. मेट्रो-5 प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण से कई लोग बेघर और बेरोजगार हो सकते हैं. पांच मंदिर, दो दरगाह, दो मस्जिद, एक श्मसान भूमि और डॉ बाबासाहेब आंबेडकर का स्मारक प्रभावित हो सकता है. उन्होंने कहा कि जब तक नागरिकों की चिंताएं दूर नहीं होतीं तब तक सड़क चौड़ीकरण का काम रोका जाए. उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार से जुड़ा है और सिर्फ एक खास लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है.

हाल ही में भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका आयुक्त ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कहा गया था कि धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं होगा. इस पर आजमी ने कहा कि आयुक्त को आधिकारिक सर्कुलर निकालकर लोगों की शंका दूर करनी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और संबंधित मंत्रियों से हस्तक्षेप कर नागरिकों को न्याय दिलाने की अपील की. साथ ही कहा कि यह काम 2023 के लागू नियमों के अनुसार ही होना चाहिए .