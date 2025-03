औरंगजेब को बनाया 'हीरो', अब अपने किए पर पछतावा.. नागपुर हिंसा पर छलका अबू आजमी का दर्द

Nagpur Violence: महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात हुई हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. विभिन्न दलों के नेता इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इसी बीच, मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर विवादों में आए सपा नेता अबू आजमी ने नागपुर हिंसा को लेकर बयान दिया है. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की है.

नागपुर की घटना पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी ने कहा, 'मुझे बहुत दुख है कि नागपुर, जहां सभी लोग सद्भाव के साथ रह रहे थे, जहां पहले कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, वहां इस बार इतनी बड़ी घटना हुई है. कई लोग घायल हुए हैं. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी के उकसावे में न आएं. मैं सभी से शांति बनाए रखने और देश की प्रगति के लिए काम करने की अपील करता हूं.'

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On the Nagpur incident, Samajwadi Party MLA Abu Azmi says, "I am regretful and deeply saddened that Nagpur, where everyone was living with harmony, communal riots never occurred earlier, has witnessed such a major incident this time. Several people… pic.twitter.com/ShdikDabGz

बीजेपी ने लगाया ये आरोप

इस हिंसा को लेकर विपक्ष और सरकार आमने-सामने हैं. विपक्ष का आरोप है कि इस हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी ने इसके लिए महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी को दोषी ठहराया है. बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि नागपुर में हुई हिंसा के पीछे अबू आजमी का हाथ है. उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर विवादित बयान दिया, जिसके बाद हिंसा भड़की. उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे गुट जो सरकार पर आरोप लगा रहा है, वह पहले अबू आजमी की पार्टी के साथ था.

#WATCH | Mumbai: On Nagpur violence, BJP MLA Ram Kadam says, "Abu Azmi is responsible for this... He started this issue... This was a preplanned violence to defame the government... The ASI protected Aurangzeb's grave when Congress was in power. The Maharashtra government will… pic.twitter.com/OVjVhAaMp0

— ANI (@ANI) March 18, 2025