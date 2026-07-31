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'गाली-गलौज से समस्या का समाधान नहीं', इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का नया पोस्ट; कहा- भटके बच्चों को राह दिखानी होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक नया पोस्ट किया है. पीएम मोदी ने इस वीडियो में कहा कि हमें उन बच्चों को माफ करना होगा, जो भटके हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 31, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:37 PM IST
'गाली-गलौज से समस्या का समाधान नहीं', इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का नया पोस्ट; कहा- भटके बच्चों को राह दिखानी होगी
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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