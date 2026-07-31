'गाली-गलौज से समस्या का समाधान नहीं', इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का नया पोस्ट; कहा- भटके बच्चों को राह दिखानी होगी

PM Modi New Video Post: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया सेल्फी वीडियो पोस्ट किया है. पीएम मोदी ने इस वीडियो में कहा कि हमें उन बच्चों को माफ करना होगा, जो भटके हैं. उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि कुछ बच्चों से बचपन में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन बच्चों को अदालतों के चक्कर नहीं कटवाने चाहिए. पीएम ने कहा कि बच्चे भी हमारे हैं और उन्हें राह दिखाना हमारा काम है.
दरअसल, शुक्रवार (31 जुलाई) देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक सेल्फी वीडियो जारी किया. इस वीडियो में उन्होंने उन बच्चों को माफ करने का ऐलान किया, जिन्होंने जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी को भद्दी गालियां दीं और उनके और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया. आज के वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि बच्चों से बचपन में गलतियां हो जाती हैं.
देर रात करीब 11 बजे पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स आज तो मन करता है बस आपसे बातें करूं. जंतर-मंतर पर जो कुछ भी हुआ, वह देश और दुनिया ने देखा. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी-भद्दी गालियां भी दीं. पीएम ने कहा कि यह किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है. ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, मेरे को तो गालियां दी गईं, मेरी स्वर्गीय मां को भी गालियां दी गईं.
पीएम ने दो मिनट से लंबे संदेश में कहा कि न जाने कितना भद्दा वह स्वरूप था, लेकिन मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं. बचपन में गलतियां हो जाती हैं. बचपन सुधारने का अवसर भी होता है. यही तो बचपना है. मैं समाज के भीतर जो भी आक्रोश है, उसको भली भांति समझ सकता हूं, एक कल्चरल शॉक है की हमारी बेटियां इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में कुल पांच वीडियो जारी किए हैं. आज के वीडियो संदेश को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए गाली-गलौज से जोड़कर देखा जा रहा है. इसी गाली-गलौज से जुडे़ मामले में नोएडा की एक लड़की के खिलाफ एफआईआर भी हुई है.
गौरतलब है कि हाल में ही एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रुचिका सिंह नाम की एक युवती नजर आ रही है, जो पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करती नजर आ रही है. यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इसी के बाद कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी थी.