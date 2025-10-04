Advertisement
ABVP ने JNU में फिर निकाली यात्रा, 'वामपंथ' के गढ़ में लगातार शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?

 ABVP ने JNU में फिर यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है. इस बार की यात्रा का मकसद यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 अक्टूबर को हुए हंगामे के विरोध में आयोजित किया गया प्रदर्शन बताया जा रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:20 AM IST
ABVP strength in JNU : ABVP ने JNU में फिर यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है. इस बार की यात्रा का मकसद यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 अक्टूबर को हुए हंगामे के विरोध में आयोजित किया गया प्रदर्शन बताया जा रहा है. आपको बताते चलें कि दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में आरएसएस के अनुषांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने 2 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन शोभयात्रा निकाली थी. उस दौरान कुछ हंगामा हुआ था.

वामपंथी छात्रों ने किया पथराव: ABVP

कभी वामपंथियों का गढ़ कही जाने वाली यूनिवर्सिटी में धार्मिक आयोजन बहुत से लोगों को अखर गया. एबीवीपी के नेताओं और समर्थकों ने आरोप लगाया कि दुर्गा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान वामपंथी छात्रों ने उन पर पथराव करते हुए चप्पलें दिखाईं. ABVP ने ये आरोप भी लगाया वामपंथी छात्रों के हमले दौरान कई छात्र घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए ले जाना पड़ा.

हिन्दू स्वाभिमान नारी शक्ति यात्रा

दो अक्टूबर को हुए बवाल के बाद एक फिर वीकेंड यानी शुक्रवार 3 अक्टूबर को एबीवीपी ने दो अक्टूबर को सामने आए घटनाक्रम के विरोध में हिन्दू स्वाभिमान नारी शक्ति यात्रा निकालकर अपनी ताकत का अहसास कराया. एबीवीपी नेताओं ने बताया कि उनकी हिंदू स्वाभिमान नारी शक्ति यात्रा बराक हॉस्टल से गंगा ढाबा तक निकाली गई.

एबीवीपी का बयान

एबीवीपी ने एक बयान में कहा कि आइसा, एसएफआई और डीएसएफ समेत वामपंथी समूहों ने शाम करीब सात बजे साबरमती टी-पॉइंट के पास विसर्जन यात्रा पर हमला किया. एबीवीपी ने दावा किया कि पथराव और दुर्व्यवहार में कई छात्र और छात्राएं घायल हो गए. एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा, ‘.यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन पर हमला नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय की उत्सव परंपरा और छात्रों की आस्था पर सीधी चोट है. एबीवीपी किसी भी कीमत पर ऐसी आक्रामकता बर्दाश्त नहीं करेगी.’

वामपंथी संगठनों का पलटवार

जेएनयू में दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा और रावण दहन को लेकर एबीवीपी और वामपंथी समूहों में झड़प हुई थी, उसे लेकर वामपंथी संगठनों ने एबीवीपी पर राजनीतिक प्रचार के लिए रावण दहन कार्यक्रम के जरिए धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. आपको बताते चलें कि फिलहाल इस मुद्दे पर जेएनयू प्रशासन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

ये भी पढ़ें- JNU में क्या करने जा रहा ABVP... छप गए पोस्टर पैम्फलेट, शक्ति प्रदर्शन की तगड़ी तैयारी

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

JNU

