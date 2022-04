ABVP Book Launched: एबीवीपी के इतिहास पर आधारित पुस्तक 'ध्येय यात्रा' हुई लॉन्च

Book based on the history of ABVP: होसबोले ने कहा कि इतिहास लिखने वालों ने अभाविप (ABVP) के साथ न्याय नहीं किया है. हम इतिहास बनाते हैं. एबीवीपी के सात दशकों की यात्रा को दर्शाती पुस्तक 'ध्येय यात्रा' का लॉन्च गुरुवार को दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल भवन में आर एस एस (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले द्वारा किया गया.

कौन-कौन रहे मौजूद?

विमोचन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा (Sunil Arora), संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर (Sunil Ambekar), एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भाई पटेल (Chhagan Bhai Patel) और एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी (Nidhi Tripathi) भी उपस्थित रहीं. पुस्तक विमोचन के बाद आर एस एस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, 'ध्येय यात्रा' का प्रकाशन अपने प्रशंसा के लिए नहीं किया गया है बल्कि इस किताब का मकसद कार्यकर्ताओं को कार्य करने की प्रेरणा देना है.

'ये देश टुकड़े-टुकड़े करने के लिए नहीं है'

होसबोले ने किताब के लॉन्च (Book Launch) के दौरान कहा कि आंदोलन का इतिहास लिखने वालों ने विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी के साथ न्याय नहीं किया है. हम इतिहास लिखने वाले नहीं बल्कि इतिहास बनाने वाले हैं. युवा स्थापित सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाता है, परंतु ये देश टुकड़े-टुकड़े करने के लिए नहीं है. समाज के प्रति विद्यार्थी के क्या कर्तव्य हैं, ऐसे आंदोलन को खड़ा करने का काम विद्यार्थी परिषद (Student Council) ने किया.

'परिषद के आयाम बढ़ रहे हैं'

विमोचन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सुनील आम्बेकर, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) ने कहा कि, 'विद्यार्थी परिषद ठहरा हुआ इतिहास नहीं है, लगातार परिषद के आयाम बढ़ रहे हैं. नए-नए सामाजिक जीवन के विषयों पर आंदोलन (Movement) जारी है. जो विद्यार्थी परिषद की यात्रा के साथ एक 'ध्येय' जुड़ा है, हम सब उसके यात्री बन गए हैं. इस निरंतर प्रवाह का रूपांतरण करने का प्रयास पुस्तक में किया गया है.

चुनाव आयुक्त ने बताई कमजोरी

कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) सुनील अरोड़ा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद बोलने का नहीं बल्कि सीखने का मंच है. हम भारतीय छात्र आज विश्व के श्रेष्ठ स्थानों पर हैं परंतु हमारी कमजोरी यह है कि हम भावुक हो जाते हैं. जब आत्मनिर्भरता (Self Reliance) की भावना सभी जगह पहुंच जाएगी तब सारी समस्याएं समाप्त होंगी.

