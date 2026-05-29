DNA: भीषण गर्मी में बम की तरह क्यों फट रहे AC? इस्तेमाल से पहले इन बातों का ज्ञान जरूरी

AC Blast: आज कल देश के अलग अलग हिस्सों से गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है. बढ़ते पारे के साथ घरों में एसी का इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है और एसी धमाके से होने वाले हादसों की संख्या भी बढ़ रही है. दिल्ली के हौजखास इलाके में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी AC हादसे का शिकार हो गए. रिटायर्ड आईएएस धनेंद्र कुमार गर्ग की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. आखिर क्यों एसी में होने वाले धमाकों की संख्या बढ़ती जा रही है और कौन सी साव​धानियां बरत कर आप एसी में धमाकों से होने से वाले हादसों को टाल सकते हैं.

बम की तरह फूटा AC

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर एसी कैसे बम की तरह फूटा. धनेंद्र कुमार गर्ग अपने परिवार के साथ दिल्ली के पॉश हौजखास इलाके में रहते थे. ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो खाना खाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठे हुए थे. उसी वक्त एसी की इनडोर यूनिट में धमाका होने के बाद आग लग गई. इस हादसे में धनेन्द्र कुमार की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. धनेन्द्र कुमार की उम्र 80 साल थी. इस एसी धमाके में मरने वाले रिटायर्ड अधिकारी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे. धनेन्द्र कुमार 1968 बैच के IAS अधिकारी थे, जिन्होने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चार दशक से अधिक समय तक हरियाणा और केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. केंद्र सरकार में उन्होंने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया.

डराने वाले हैं AC से जुड़े हादसे

धनेन्द्र कुमार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं. 2005 से 2009 तक उन्होंने वर्ल्ड बैंक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. 2009 से 2011 तक वे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के चेयरमैन रहे और प्रतिस्पर्धा कानून को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. धनेंद्र कुमार ने हरियाणा में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर काम किया. रिटायर होने के बाद भी धनेन्द्र कुमार कॉरपोरेट गवर्नेंस, प्रतिस्पर्धा कानून और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में सलाहकार एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे थे. इतने महत्वपूर्ण और काबिल व्यक्ति की मौत एसी धमाके की वजह से हो गई. भारत में AC का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस तरह के हादसे इसलिए भी डराने वाले हैं.

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हर घर में बढ़ रही AC की खपत

एक अनुमान के मुताबिक मई 2026 तक हमारे देश में लगभग 12 करोड़ एसी काम कर रहे हैं. यानी देश में लगभग 11 से 12 करोड़ रूम एसी हैं. भारत में 4 करोड़ से ज्यादा परिवार एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी 4 करोड़ परिवारों के लिए एसी में धमाके की खबर सावधान करने वाली है. भारतीय परिवार और छोटे उद्योग हर साल 1.5 करोड़ नए एसी खरीद रहे हैं. अगले 10 साल में 13 से 15 करोड़ एसी भारत में खरीदे जाने का अनुमान है. यह आंकड़ा भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते कूलिंग मार्केट में शामिल करता है.

आजकल शहरों में मध्यम और उच्च वर्ग के घरों में AC आम हो रहा है. इसकी वजह गर्मी का बढ़ना, मध्यम वर्ग की आय बढ़ना, AC की कीमतें कम होना और शहरीकरण है. देश में पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में सबसे ज्यादा एसी का इस्तेमाल किया जाता है. ज्यादातर घरों में एक जबकि कई घरों में दो से तीन एसी भी होते हैं. खास बात ये है कि अब तक कूलर और पंखों के सहारे गर्मी काटने वाले गांवों और छोटे कस्बों में भी एसी की एंट्री हो चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक भारत के गांवों में भी लगभग 40 लाख एसी इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि एसी के मामले में लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है.

AC में धमाके का कारण

कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव बनना एसी में धमाके की बड़ी वजह है. अगर AC के फिल्टर या कॉइल गंदे हों तो हवा ठीक से नहीं निकल पाती. इससे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है, वह ज्यादा गर्म हो जाता है और कभी-कभी फट भी सकता है. एसी में मौजूद ज्वलनशील गैस का लीक भी धमाके की वजह हो सकता है. कई नए AC में R32 या R290 जैसी गैसें इस्तेमाल होती हैं, जो पर्यावरण के लिए बेहतर हैं लेकिन आग पकड़ सकती हैं. अगर गैस लीक हो जाए और पास में कोई चिंगारी हो, तो आग लग सकती है. बिजली की खराबी भी एसी में धमाके की वजह होती है. वोल्टेज का बार-बार ऊपर-नीचे होना, शॉर्ट सर्किट, पुरानी वायरिंग, खराब कैपेसिटर या ओवरलोडेड बिजली लाइन AC में आग या ब्लास्ट का कारण बन सकती है. नियमित सफाई और सर्विस नही होने से भी हादसा हो सकता है. गंदे फिल्टर, जाम कॉइल, या गैस की गलत मात्रा AC पर अतिरिक्त दबाव डालती है. लगातार कई घंटों तक चलाने से भी कंप्रेसर पर असर पड़ता है. एसी की गलत सर्विसिंग भी एसी को बम बना सकती है. अगर टेक्निशियन सर्विस के दौरान सही प्रक्रिया का पालन न करे, जैसे सिस्टम में नमी छोड़ दे या गैस भरने में गलती करे, तो गंभीर खराबी या दुर्घटना हो सकती है.

इसके अलावा सस्ते लोकल पार्ट्स, खराब वायरिंग, गलत फिटिंग या तेज धूप में बिना सुरक्षा के लगी आउटडोर यूनिट भी जोखिम बढ़ा सकती है. मतलब साफ है कि किसी AC में ब्लास्ट अचानक नहीं होता. इसके पीछे खराब मेंटेनेंस, बिजली की खराबी, गैस लीक या गलत सर्विसिंग जैसी वजहें होती हैं. एसी की सर्विसिंग अच्छे टेक्नीशियन से करवानी चाहिए. अच्छी कंपनियों और नई तकनीक वाले 5 स्टार AC में ब्लास्ट बहुत कम होता है, लेकिन इसके लिए सही मेंटेनेंस, अच्छी वायरिंग और समय पर सर्विसिंग जरूरी है.