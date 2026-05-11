सुकेश से महंगे गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप झेल रहीं बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका का ED ने विरोध किया है. जैकलीन ने इस केस में सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दायर की है. ED ने कहा है कि जैकलीन ने जांच में सहयोग नहीं दिया. जांच के दौरान उनका रवैया संतोषजनक नहीं था. जैकलीन के खिलाफ इस केस में पुख्ता सबूत हैं. यह एजेंसी का अधिकार है कि वह किसी को सरकारी गवाह बनाए या नहीं. ED जैकलीन को सरकारी गवाह नहीं बनाना चाहती. ED की इस दलील पर कोर्ट ने जैकलीन को जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 12 मई को आगे सुनवाई करेगा.

जैकलीन के घरवालों ने भी उठाया फायदा

ED के मुताबिक सुकेश चन्द्रशेखर के आपराधिक अतीत की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन ने उससे महंगे गिफ्ट और आभूषण लिए. जैकलीन ने जानबूझकर सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत को नजरअंदाज किया और उसके साथ पैसों का लेनदेन बरकरार रखा.

ED का कहना है कि सिर्फ जैकलीन ही नहीं, बल्कि उनके घरवालों और रिश्तेदारों ने भी आर्थिक तौर पर फायदा उठाया. ED के मुताबिक, जैकलीन ने उन्हें मिले गिफ्ट्स को लेकर अपने बयान कई बार बदले. जब सबूतों के साथ उनका सामना कराया गया, तब जाकर उन्होंने सच्चाई बताई. लिहाजा, अपराध की आय का जानबूझकर इस्तेमाल करने के चलते जैकलीन मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी हैं. ED की चार्जशीट के मुताबिक, जैकलीन की कुल 7 करोड़ 12 लाख रुपये की संपत्ति अटैच की गई है.

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सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा ठगी का मामला

सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से लगभग 200 करोड़ रुपये की ठगी की। उसने सरकारी अधिकारी बनकर उनके पति को कानूनी मदद दिलाने का झांसा दिया था. इस मामले में पहले दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था. ठगी से कमाए गए पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ED कर रही है.

केस खत्म करने की अर्जी हुई थी खारिज

ED ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था. जैकलीन ने केस खत्म करने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद अब उन्होंने सरकारी गवाह बनने के लिए अर्जी दायर की है.