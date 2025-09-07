Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार गिरने से एक की मौत 5 झुलसे
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार गिरने से एक की मौत 5 झुलसे

जब गणेश भगवान के विसर्जन का जुलूस साकीनाका पुलिस स्टेशन क्षेत्र में खैरानी रोड पर संमन होटल के पास पहुंचा, तो गणपति ट्रॉली से तार हटाने की कोशिश के दौरान 6 लोगों को बिजली का झटका लगा. 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:21 PM IST
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार गिरने से एक की मौत 5 झुलसे

Ganpati Procession Accident:  मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान एक हाईटेंशन तार गणपति ट्रॉली पर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो नाबालिगों सहित 5 अन्य लोग झुलस गए. जानकारी के अनुसार, यह घटना खैरानी रोड पर गजानन मित्र मंडल के विसर्जन जुलूस के दौरान हुई. 

जब जुलूस साकीनाका पुलिस स्टेशन क्षेत्र में खैरानी रोड पर संमन होटल के पास पहुंचा, तो गणपति ट्रॉली से तार हटाने की कोशिश के दौरान 6 लोगों को बिजली का झटका लगा. अधिकारियों के अनुसार, घटना में झुलसे 5 लोगों को साकीनाका के पैरामाउंट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है. एक अन्य व्यक्ति को अंधेरी (पूर्व) के सेवन हिल्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई. 

हादसे में 36 वर्षीय बिनु सुकुमारन ने गवांई जान
मृतक की पहचान 36 वर्षीय बिनु सुकुमारन के रूप में हुई, जो खैरानी रोड इलाके का निवासी था. घायलों में धर्मराज सुखदेव गुप्ता (49), तुषार दिनेश गुप्ता (20) और शंभु नव नाथ कामी (20) के अलावा एक 14 वर्षीय करण कनोजिया और 6 साल का बच्चा अनुष गुप्ता शामिल है. इससे पहले, कर्नाटक के विजयपुरा में भी इस तरह की एक घटना हुई है. हफ्ते की शुरुआत में विजयपुरा में गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए.

लाठी से तार को हटाते समय हुआ हादसा
यह दुर्घटना डोबले गली के पास गांधी चौक पर हुई, जब तीनों लोग लाठी से बिजली के तार को हटा रहे थे. इसी दौरान वाहन और डीजे सिस्टम तार की चपेट में आ गए. मरने वाले की पहचान रामप्रसाद गली निवासी शिवाजी उर्फ ​​शुभम सकपाल (21) के रूप में हुई, जबकि लखन चव्हाण और प्रभु जगते को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था.

यह भी पढ़ेंः खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया

