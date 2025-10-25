Advertisement
trendingNow12975329
Hindi Newsदेश

सतारा कांड का आरोपी रहम के लायक नहीं तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता ने कर दी ये मांग

RG Kar मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने सतारा में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले में गहरा दुख जताया है. उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो आरोपी को तुरंत गोली मार दो.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Satara Doctor Suicide: कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने शनिवार को महाराष्ट्र के सतारा जिले में 26 वर्षीय डॉक्टर से दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले पर दुख जाहिर किया. उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करने की मांग कर दी. आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने कहा कि सतारा में हुई इस घटना में संलिप्त पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अगर इससे भी बात नहीं बने तो आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर कर दिया जाए. साथ ही अन्य महिला डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल मिले, यह सुनिश्चित किया जाए.

ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं

पीड़िता के पिता ने कहा कि जब तक इस मामले में संलिप्त आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक लोगों के बीच में यह संदेश नहीं जाएगा कि ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. यह दुखद है कि एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह की हरकत की गई. ऐसे आरोपियों को फौरन गोली मार देना चाहिए. ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है और बिल्कुल भी रहम के लायक नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने ऐसे मामलों पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई इस तरह के प्रकरण में बहुत ही उदासीन रहती है. इससे आरोपियों का मनोबल बढ़ता है. पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ त्वरीत कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि 2024 में महिला आयोग के लोग हमारे घर पर भी आए थे और हमें खूब आश्वासन दिया था, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिला आयोग के लोग भी किसी काम के नहीं हैं. ये लोग सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आते हैं. इसके बाद फिर चले जाते हैं। इन लोगों से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Satara Doctor Suicide

Trending news

महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने