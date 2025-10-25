सतारा कांड का आरोपी रहम के लायक नहीं तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता ने कर दी ये मांग

Satara Doctor Suicide: कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने शनिवार को महाराष्ट्र के सतारा जिले में 26 वर्षीय डॉक्टर से दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले पर दुख जाहिर किया. उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर करने की मांग कर दी. आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने कहा कि सतारा में हुई इस घटना में संलिप्त पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अगर इससे भी बात नहीं बने तो आरोपी पुलिसकर्मी का एनकाउंटर कर दिया जाए. साथ ही अन्य महिला डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल मिले, यह सुनिश्चित किया जाए.

ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं

पीड़िता के पिता ने कहा कि जब तक इस मामले में संलिप्त आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक लोगों के बीच में यह संदेश नहीं जाएगा कि ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. यह दुखद है कि एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह की हरकत की गई. ऐसे आरोपियों को फौरन गोली मार देना चाहिए. ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है और बिल्कुल भी रहम के लायक नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता ने ऐसे मामलों पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई इस तरह के प्रकरण में बहुत ही उदासीन रहती है. इससे आरोपियों का मनोबल बढ़ता है. पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ त्वरीत कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि 2024 में महिला आयोग के लोग हमारे घर पर भी आए थे और हमें खूब आश्वासन दिया था, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिला आयोग के लोग भी किसी काम के नहीं हैं. ये लोग सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आते हैं. इसके बाद फिर चले जाते हैं। इन लोगों से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है.