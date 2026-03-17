Advertisement
trendingNow13144743
Hindi Newsदेशस्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना, कुछ दिनों पहले ही पिता की हुई थी मौत

स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना, कुछ दिनों पहले ही पिता की हुई थी मौत

Maharashtra Acid Attack: महाराष्ट्र में स्कूल से लौट रही एक 11 साल की बच्ची पर तेजाब से हमला हुआ. दिल दहला देने वाली घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. हमलावर की पहचान नहीं हो गई है और हमले के बाद वह फरार हो गया है. हालांकि मौके पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना, कुछ दिनों पहले ही पिता की हुई थी मौत

Acid Attack on 11 Year Old: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां मंगलवार सुबह कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक 11 साल की मासूम बच्ची पर एक अज्ञात व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया. हमला उस वक्त हुआ जब बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी. बच्ची की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और उसे तुरंत इलाज के लिए लोनी के प्रवरा नगर अस्तपाल ले जाया गया.  

घटना से परिवार का बुरा हाल

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के वाडगांव पान इलाके में हुई इस घटना ने परिवार पर दुखों का पहाड़ गिरा दिया. पुलिस ने अनुसार, पीड़िता के पिता का कुछ समय पहले ही निधन हुआ था, जिसके बाद वह अपने दादा-दादी और मां के साथ रह रही है. उसकी मां एक दिहाड़ी मजदूर है और कड़ी मेहनत करके किसी तरह घर का गुजारा चलाती है. इस घटना ने पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की कमर तोड़ दी है. स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि ऐसे कैसे किसी बच्ची को इस तरह निशाना बनाया गया. 

हमलावर के पीछे है पुलिस 

घटना का पता लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. प्रशासन ने आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. आरोपी की पहचान करने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिससे हमलावर का कोई भी सुराग मिल सके. हालांकि, अब तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि उस अज्ञात व्यक्ति ने इतनी छोटी बच्ची को निशाना क्यों बनाया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्दी अपराधी को पकड़ लेंगे. दिनदहाड़े हुई घटना सार्वजनिक सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है. वहीं परिवार और स्थानीय लोग अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra Acid Attack

Trending news

'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
World News
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
AAP Bhagwant Mann
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक
Sonam Wangchuk
रिहाई मायने नहीं रखती, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई..., साथियों के बीच गरजे सोनम वांगचुक