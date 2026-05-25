DNA: घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर; रखे गए 9 बांग्लादेशी

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी काफी तेज कर दी है. बंगाल में पहला डिटेंशन सेंटर मालदा में बनाया गया है. यहां फिलहाल 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है.
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DNA Analysis: दिल्ली में आम लोगों के हक पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने कब्जा जमा रखा है. वहीं, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए देश के संसाधनों को लूट रहे हैं. लेकिन बंगाल की नई सरकार ने घुसपैठियों की घर वापसी की अपनी मुहिम तेज कर दी है. आज बंगाल में डिटेंशन सेंटर का पहला चरण शुरू हो गया है.
शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में घुसपैठियों के लिए जो होल्डिंग सेंटर बनाने का एलान किया था, उसकी शुरुआत हो गई है. पहला होल्डिंग सेंटर मालदा में बनाया गया है. मालदा के चंदन पार्क में स्थित एक इमारत को बंगाल का पहला होल्डिंग सेंटर बनाया गया है. यहां फिलहाल 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है.
भारत में घुसपैठियों की डिपोर्टेशन प्रक्रिया के संदर्भ में डिटेंशन सेंटर और होल्डिंग सेंटर दोनों का उपयोग होता है. डिटेंशन सेंटर से होल्डिंग सेंटर इस मायने में अलग है कि यहां कुछ समय के लिए ही घुसपैठियों को रखा जाता है. मालदा के इस सेंटर में बांग्लादेशियों को CCTV निगरानी में रखा जाएगा. होल्डिंग सेंटर की सुरक्षा के लिए 12 पुलिसकर्मियों के अलावा होमगार्ड और सिविक वॉलंटियर को भी तैनात किया गया है.
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— Zee News (@ZeeNews) May 25, 2026
2 दिन पहले जारी आदेश में बंगाल सरकार के गृह विभाग ने सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया था. और आज ही इसे शुरू कर दिया गया. बंगाल में कुल 23 ज़िले हैं और अगले कुछ दिनों में सभी ज़िलों में ये होल्डिंग सेंटर बन जाएंगे.
23 मई को जारी आदेश में जिला प्रशासन से कहा गया है कि ऐसे सेंटर बनाए जाएं, जहां पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों को रखा जा सके.
संदिग्ध विदेशियों को ऐसे सेंटर में अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकेगा
इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान और नागरिकता की जांच होगी.
पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा, ताकि वापस उनके देश भेजा जा सके. अंतिम फैसला जिला मजिस्ट्रेट या बड़े अधिकारी करेंगे.
ये पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत की जा रही है.
घुसपैठियों को लेकर ये गाइडलाइन गृह मंत्रालय ने एक साल पहले यानी मई 2025 में जारी की थी. लेकिन बंगाल सरकार ने इसे लागू करने से मना कर दिया था. लेकिन सरकार बदलते ही इस पर अमल शुरू हो गया.
शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था. जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है. यानी एक तरफ सीमा पर तारबंदी की जा रही है, ताकि घुसपैठिए भारत में प्रवेश नहीं कर सकें. दूसरी तरफ़ जो घुसपैठिए आ चुके हैं, उन्हें देश से भगाने का काम शुरू कर दिया गया है.
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