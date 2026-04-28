डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट हुए बैन; सरकार ने SC को बताया

Digital Arrest News: व्हाट्सएप ने जनवरी 2026 से अब तक भारत से जुड़े 9,400 से अधिक ऐसे अकाउंट बैन किए हैं, जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शामिल थे. अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नोट में दी है. सुप्रीम कोर्ट देशभर में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है.

दक्षिण-पूर्व एशिया से ऑपरेट हो रहे थे स्कैम अकाउंट्स

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नोट के मुताबिक, व्हाट्सएप की आंतरिक जांच में यह सामने आया है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगने वाले ये स्कैम अकाउंट भारत से बाहर, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के सेंटर्स से ऑपरेट हो रहे थे. ये ठग अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में ‘दिल्ली पुलिस’, ‘मुंबई हेडक्वार्टर’, ‘सीबीआई’ और ‘एटीएस डिपार्टमेंट’ जैसे नाम रखते थे. प्रोफाइल तस्वीर में सरकारी लोगो का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि लोगों को लगे कि वे किसी असली अधिकारी से बात कर रहे हैं और उनके झांसे में आ जाएं.

मेटा ने क्या कहा?

व्हाट्सएप ने बताया कि उसने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस से मिली जानकारी के आधार पर जांच शुरू की. कंपनी का कहना है कि वह केवल अलग-अलग शिकायतों पर नहीं, बल्कि पूरे स्कैम नेटवर्क को पकड़ने पर काम ककर रहा है. सरकारी एजेंसियों ने करीब 3,800 फर्जी अकाउंट्स की पहचान की थी, लेकिन व्हाट्सएप ने अपनी जांच में इससे कहीं बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और हजारों अकाउंट्स पर कार्रवाई की.

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यूजर्स के लिए नए फीचर्स

व्हाट्सएप का कहना है कि वह यूजर्स को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए नए फीचर्स भी शुरू कर रहा है. इनमें पहली बार आने वाले संदिग्ध मैसेज पर चेतावनी, अनजान नंबर के अकाउंट बनने की तारीख दिखना और रिस्की चैट में प्रोफाइल फोटो छिपाना शामिल है.

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SC में मामला कैसे पहुंचा

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के शिकार एक बुजुर्ग दंपती की शिकायत के आधार पर इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया. पिछले साल सितंबर में हरियाणा रोडवेज विभाग की रिटायर्ड ऑडिटर शशिबाला सचदेवा और उनके पति से फर्जी CBI अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपये की ठगी की थी. पीड़ित दंपति को 13 दिनों तक व्हाट्सएप कॉल और वीडियो के जरिए ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं.

महिला ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी शिकायत में कहा था कि ठगों ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश का हवाला देकर उनसे ठगी की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेने के बाद देशभर में इस तरह के मामलों की जांच CBI को सौंप दी थी. कोर्ट ने कहा कि देश-विदेश में फैले इस नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए सभी एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है.

कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को भी इस मामले में सहयोग देने को कहा था. कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सभी एजेंसियों ने जांच की प्रगति की जानकारी अटॉर्नी जनरल को सौंपी है.

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