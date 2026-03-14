Advertisement
trendingNow13140708
Hindi Newsदेशब्लैक मार्केटिंग में कई गिरफ्तार, LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं; जंग के बीच क्या बोली मोदी सरकार?

'ब्लैक मार्केटिंग में कई गिरफ्तार, LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली मोदी सरकार?

पश्चिम एशिया में जारी जंग की वजह से दुनियाभर के देशों में ईंधन संकट पैदा हो गया है. इस फ्यूल संकट पर भारत सरकार का बड़ा  बयान सामने आया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है. वहीं, एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ब्लैक मार्केटिंग में कई गिरफ्तार, LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली मोदी सरकार?

LPG Crisis in India: पश्चिम एशिया में जारी जंग की वजह से दुनियाभर के देशों में ईंधन संकट पैदा हो गया है. भारत में भी इसका असर देखने को मिला. देश के कुछ शहरों में पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोग LPG सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर नजर आए. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और देश में पर्याप्त मात्रा में LPG और पेट्रोल-डीजल का भंडार है. 

शनिवार (14 मार्च) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है. देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं. सरकार की ओर से इस ब्रीफिंग में बताया कि देश में बड़े पैमाने पर पैनिक बुकिंग हो रही है, जिस कारण अचानक से एलपीजी की मांग बढ़ गई है. वहीं, कुछ जगहों पर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है.

'देश में एलपीजी की किल्लत नहीं' 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि जहां तक ​​कच्चे तेल और रिफाइनरियों का सवाल है, हमारे पास कच्चे तेल की पर्याप्त सप्लाई है और हमारी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. रिटेल आउटलेट्स पर स्टॉक खत्म होने की कोई घटना सामने नहीं आई है; पेट्रोल और डीजल भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं. हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू स्तर पर ही पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करते हैं. इसलिए, हमें आयात की कोई जरूरत नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए खास प्लान 

उन्होंने बताया कि जहां तक ​​प्राकृतिक गैस का सवाल है, सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है. जहां भी कमर्शियल उपभोक्ताओं को अपनी LPG सप्लाई में दिक्कतें या रुकावटें आ रही हैं, उन्हें PNG कनेक्शन दिए जाने चाहिए. इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, GAIL (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने विभिन्न CGD ऑपरेटरों के साथ एक बैठक की और उन्हें सलाह दी कि जहां भी संभव हो, सभी योग्य कमर्शियल उपभोक्ताओं को PNG कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जाए. 

लोग कर रहे पैनिक बुकिंग 

सरकार की ओर से बताया गया कि मौजूदा भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है; हालांकि, अब तक एलपीजी स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में लोगों ने हड़बड़ी में आकर बड़ी मात्रा में गैस की बुकिंग की है.  13 मार्च को करीब 88 लाख लोगों ने सिलेंडर की बुकिंग की है. 

यह भी पढ़ें: दुनिया में एक और युद्ध का आगाज! किम जोंग ने दागीं 'बैलिस्टिक मिसाइल', जापान-साउथ कोरिया अलर्ट

 

कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन 

सरकार की ओर से बताया गया कि कुछ राज्यों से सिलेंडर के कालाबाजारी की खबर भी सामने आई है. जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया.  कई राज्यों में कार्रवाई की गई छापामारी भी की है कुछ लोगों को ब्लैक मार्केटिंग करते गिरफ्तार किया गया है.  (इनपुट- ANI)

यह भी पढ़ें: एक नहीं बल्कि 31 मोर्चे! जाफरी का ‘मोजेक डिफेंस’ कैसे US को थका देने वाली जंग में घसीट सकता है, 8 जरूरी सवाल

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

LPG Crisis

Trending news

'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
LPG Crisis
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
Iran-US War
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
LPG Crisis
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
West Bengal elections 2026
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
Gujarat news
नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
PM Modi
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
Sonam Wangchuk
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
PM Modi West Bengal tour
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
Chief Election Commissioner
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
MT Safesea Vishnu
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान