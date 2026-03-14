'ब्लैक मार्केटिंग में कई गिरफ्तार, LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली मोदी सरकार?

LPG Crisis in India: पश्चिम एशिया में जारी जंग की वजह से दुनियाभर के देशों में ईंधन संकट पैदा हो गया है. भारत में भी इसका असर देखने को मिला. देश के कुछ शहरों में पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोग LPG सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर नजर आए. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और देश में पर्याप्त मात्रा में LPG और पेट्रोल-डीजल का भंडार है.

शनिवार (14 मार्च) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है. देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं. सरकार की ओर से इस ब्रीफिंग में बताया कि देश में बड़े पैमाने पर पैनिक बुकिंग हो रही है, जिस कारण अचानक से एलपीजी की मांग बढ़ गई है. वहीं, कुछ जगहों पर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है.

'देश में एलपीजी की किल्लत नहीं'

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि जहां तक ​​कच्चे तेल और रिफाइनरियों का सवाल है, हमारे पास कच्चे तेल की पर्याप्त सप्लाई है और हमारी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. रिटेल आउटलेट्स पर स्टॉक खत्म होने की कोई घटना सामने नहीं आई है; पेट्रोल और डीजल भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं. हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू स्तर पर ही पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करते हैं. इसलिए, हमें आयात की कोई जरूरत नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए खास प्लान

उन्होंने बताया कि जहां तक ​​प्राकृतिक गैस का सवाल है, सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है. जहां भी कमर्शियल उपभोक्ताओं को अपनी LPG सप्लाई में दिक्कतें या रुकावटें आ रही हैं, उन्हें PNG कनेक्शन दिए जाने चाहिए. इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, GAIL (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने विभिन्न CGD ऑपरेटरों के साथ एक बैठक की और उन्हें सलाह दी कि जहां भी संभव हो, सभी योग्य कमर्शियल उपभोक्ताओं को PNG कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जाए.

लोग कर रहे पैनिक बुकिंग

सरकार की ओर से बताया गया कि मौजूदा भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है; हालांकि, अब तक एलपीजी स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में लोगों ने हड़बड़ी में आकर बड़ी मात्रा में गैस की बुकिंग की है. 13 मार्च को करीब 88 लाख लोगों ने सिलेंडर की बुकिंग की है.

यह भी पढ़ें: दुनिया में एक और युद्ध का आगाज! किम जोंग ने दागीं 'बैलिस्टिक मिसाइल', जापान-साउथ कोरिया अलर्ट

कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन

सरकार की ओर से बताया गया कि कुछ राज्यों से सिलेंडर के कालाबाजारी की खबर भी सामने आई है. जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया. कई राज्यों में कार्रवाई की गई छापामारी भी की है कुछ लोगों को ब्लैक मार्केटिंग करते गिरफ्तार किया गया है. (इनपुट- ANI)

यह भी पढ़ें: एक नहीं बल्कि 31 मोर्चे! जाफरी का ‘मोजेक डिफेंस’ कैसे US को थका देने वाली जंग में घसीट सकता है, 8 जरूरी सवाल