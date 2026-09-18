/सड़क पर दिखे जानवर, तो मालिक भरेंगे भारी जुर्माना, आवारा पशुओं पर सरकार लाई नए नियम

देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने वालों को कई बार एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है. तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियों के सामने अचानक आवारा पशु आ जाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. हालांकि, अब आवारा पशुओं के कारण होने वाले जानलेवा हादसों पर लगाम लगाने की तैयारी है.
दरअसल, सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस स्थिति को गंभीरता लिया है और इस परेशानी से निपटने के लिए सख्त कदम भी उठाया. सरकार की ओर से एक विस्तृत 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) जारी की गई है, जिसमें बताए गए नियमों के अनुसार, अगर कोई अपने पशुओं को हाईवे या एक्सप्रेसवे पर बेसहारा छोड़ता है, तो पशु मालिक की पहचान कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद लिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए एक ठोस व्यवस्था तंत्र विकसित करने की बात कही गई थी. सप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर आवारा पशुओं से होने वाली घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया था. शीर्ष न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने यह एसओपी जारी की है और जिसका उद्देश्य तेज रफ्तार वाली सड़कों को सुरक्षित बनाना है.
नए आदेश के तहत राजमार्ग एजेंसियों और राज्य सरकारों को इसी हफ्ते राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों को सुरक्षित हटाने के लिए एसओपी जारी किया गया है. नए नियमों के तहत NHAI, NHIDCL और लोक निर्माण विभाग में मुख्य नोडल एजेंसी बनाई जाएगी. सबसे पहले ये एजेंसियां उन विशेष रास्तों या हाईवे के उन हिस्सों की पहचान करेंगी, जहां पर सबसे अधिक आवारा पशुओं के कारण हादसे होते हैं.
इसके बाद एजेंसियां इन जानवरों को सुरक्षित तरीके से वहां से हटाएंगी और स्थानीय प्रशासन द्वारा तय किए गए एनिमल शेल्टर तक पहुंचाएगी. यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का पूरा खर्च भी राजमार्ग एजेंसियों की ओर से वहन किया जाएगा.
माना जा रहा है कि इस योजना का असली उद्देश्य पशुओं के मालिकों की जवाबदेही तय करना है. नए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन पशु आश्रय स्थलों का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे. इसके साथ ही पकड़े हए पशुओं के मालिकों का पता लगाने के लिए विशेष प्रक्रिया की जाएगी.
नए नियम में 'पशु अतिचार अधिनियम, 1871' के अंतर्गत एक्शन का अधिकार दिया गया है. इस कानून की धारा 25 के तहत प्रशासन न केवल पशु मालिकों पर भारी जुर्माना लगा सकता है, बल्कि फाइन न चुकाने की स्थिति में पकड़े गए पशुओं की बिक्री करके जुर्माने की भरपाई भी का जा सकती है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं है, जो यह बता सके कि केवल पशुओं के कारण कितने हादसे हुए हैं. हालांकि, सड़क परिवन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में रन ऑफ द रोड के कारण हुए हादसों की संख्या करीब 19,082 थी.
इन हादसों में करीब 8917 लोगों की जान गई थी. मंत्रालय ने माना कि इस प्रकार के हादसे अक्सर तेज गति, चालक के ध्यान भटकने और मोड़ पर नियंत्रण खो देने कारण या फिर वाहन के सामने अचानक किसी जानवर के आ जाने के कारण होते हैं.
गौरतलब है कि सरकार की ओर से की गई इस पहल का असली उद्देश्य हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बेजुबान जानवरों की जान बचाना है. इसके अलावा पशुपालकों में भी अपने जानवरों को सडकों पर खुला न छोड़ने के प्रति जागरूगता और डर पैदा करना है.