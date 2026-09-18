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सड़क पर दिखे जानवर, तो मालिक भरेंगे भारी जुर्माना, आवारा पशुओं पर सरकार लाई नए नियम

हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जानवरों के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए सरकार ने SOP जारी की है. नए नियमों के अनुसार, अब आवारा जानवरों के मालिकों की पहचान कर उनपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 18, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:49 AM IST
सड़क पर दिखे जानवर, तो मालिक भरेंगे भारी जुर्माना, आवारा पशुओं पर सरकार लाई नए नियम

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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