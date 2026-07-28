DNA: आंदोलन में छात्र दिखे, एक्शन में धर्म दिख रहा? छात्र आंदोलन पर महबूबा का 'मजहबी चश्मा'

Mehbooba Mufti news: पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को हर मुद्दे पर सिर्फ धर्म दिखता है. उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर पर बैठे आंदोलनकारियों में तो सिर्फ छात्र दिखते हैं, लेकिन पुलिस के एक्शन के वक्त सिर्फ धर्म दिखता है. दरअसल महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि, 'बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और बीजेपी शासित दूसरे राज्यों से चिंताजनक खबरें आ रही हैं कि जंतर-मंतर प्रदर्शन में भाग लेने वाले युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है. इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकतर मुसलमान हैं.'
प्रदर्शन खत्म होने के बाद जो प्रदर्शनकारी महबूबा मुफ्ती को मुसलमान दिख रहे हैं, वही सब प्रदर्शनकारी 25 जुलाई से पहले उन्हें सिर्फ छात्र दिख रहे थे. 23 जुलाई को जब महबूबा मुफ्ती कथित तौर पर छात्रों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर-मंतर गई थीं, तब उन्होंने अपना मजहबी चश्मा जेब में रखकर धर्मनिरपेक्षता वाला चश्मा पहन लिया था. इसलिए सारे प्रदर्शनकारी उन्हें सिर्फ छात्र लग रहे थे.
महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि, 'इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इन युवाओं ने हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है. छात्रों की कोई धार्मिक या राजनीतिक पहचान अलग नहीं होती, वे सब एक समान हैं.'
पांच दिन बीतते-बीतते महबूबा मुफ्ती को फिर से अपनी मजहबी राजनीति याद आ गई. उन्होंने धर्मनिरपेक्षता वाले चश्मे को अलमारी में बंद करके रख दिया और मजहबी लेंस से प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई को देखने लगीं.
यह सिर्फ विचारों में संकीर्णता नहीं है, बल्कि मज़हबी घृणा की राजनीति का प्रमाण है. यह उस आंदोलन का अपमान है, जिसकी वजह से आज देश में एक नया कानून बन रहा है. महबूबा मुफ्ती का यह मजहबी नजरिया उन छात्रों की निष्ठा, निर्भीकता और एकजुटता का भी तिरस्कार है, जिन्होंने धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुटता दिखाई थी.
महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं, वह उनकी राजनीतिक मजबूरी है. वे अपने पारंपरिक वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती हैं कि केवल वही बीजेपी की नीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं. कश्मीर में पैलेट गन की कार्रवाई को जायज ठहराने के मुद्दे पर बुरी तरह घिरने के बाद उन्होंने पूरे विमर्श को बहुत ही शातिराना अंदाज में धार्मिक एंगल की तरफ मोड़ दिया.बीजेपी का कहना है कि मजहबी नफरत फैलाकर महबूबा मुफ्ती सिर्फ राजनीतिक गोटियां सेक रही हैं.
जिस तरह महबूबा मुफ्ती अपने सियासी स्वार्थ के लिए युवाओं की पवित्र ऊर्जा को संप्रदाय और विभाजन की आग में झोंकने का पाप कर रही हैं, उसी तरह का पाप इनके वैचारिक समर्थक भी कर रहे हैं. कुंठा क्लब के सदस्य भी अब यह नैरेटिव गढ़ने में जुट गए हैं कि प्रदर्शन में शामिल मुसलमान नौजवानों पर अधिक कार्रवाई हो रही है.
धर्मनिरपेक्षता के स्वयंभू ठेकेदार अचानक मजहबी अवतार में आ चुके हैं और यह नैरेटिव गढ़ने में अपनी बौद्धिक शक्ति लगा रहे हैं कि सरकार प्रदर्शन में शामिल मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है.
यही लोग प्रदर्शन के दौरान कह रहे थे कि न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, सब छात्र हैं. तो अब वे छात्र अचानक मुसलमान कैसे हो गए? जिन्हें ये मुसलमान कहकर हाईलाइट कर रहे हैं, उन्हें छात्र बताकर भी सवाल उठाया जा सकता है. लेकिन नहीं, ये जानते हैं कि अपने एजेंडे की गाड़ी चलाने के लिए मजहबी ईंधन की जरूरत है, और एजेंडाधारी वही कर रहे हैं.
आज छात्रों को हिंदू-मुसलमान में बांटकर ऐसे नेता अपने कट्टर सोच वाले समर्थकों को खुश करना चाहते हैं. उन्हें शायद यह नहीं पता कि पुलिस उन लोगों की सूची तैयार कर चुकी है, जो छात्रों के अधिकारों की लड़ाई की आड़ में हिंसा करने के लिए जंतर-मंतर गए थे.
#DNAमित्रों | आंदोलन में छात्र दिखे, एक्शन में धर्म दिख रहा? छात्र आंदोलन पर महबूबा का 'मजहबी चश्मा'#DNA #DNAWithRahulSinha #MehboobaMufti #CJPProtest@rahulsinhatv pic.twitter.com/jb1tdcgQYe
— Zee News (@ZeeNews) July 28, 2026
जो आंदोलन के नाम पर पुलिस के साथ मारपीट करने और लड़कियों के साथ अभद्रता करने गए थे. जिन्हें न तो नीट का मतलब पता था, न परीक्षा और पेपर लीक से कोई सरोकार था और न ही किसी छात्र से कोई मतलब था. वे सिर्फ और सिर्फ एक विशेष एजेंडे को आगे बढ़ाने और आपराधिक कृत्य करने के इरादे से वहां पहुंचे थे.
इन प्रदर्शनकारियों में से चुन-चुनकर पुलिस ने सैकड़ों लोगों की सूची बनाई है, जो बलात्कार, हत्या, डकैती, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों के आरोपी बताए जा रहे हैं. मतलब, वे केवल छिटपुट अपराध करने वाले लोग नहीं, बल्कि आदतन और हिस्ट्रीशीटर अपराधी बताए जा रहे हैं.
प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के समय के 100 सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो का विश्लेषण किया गया. जांच में करीब 3 हजार लोगों की पहचान किए जाने का दावा किया गया है. इनमें से 989 ऐसे शातिर तत्वों की पहचान होने का दावा है, जो हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी हैं. सीसीटीवी के अलावा फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल टावर डंप डेटा के जरिए भी इनकी पहचान किए जाने की बात कही गई है.
आपने भी जंतर-मंतर की ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी, जो अधिकार मांगने पहुंचा कोई छात्र नहीं कर सकता. चाहे लड़कियों के साथ अभद्रता हो या पुलिस के साथ मारपीट, ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं. अब पुलिस की जांच में भी करीब एक हजार शातिर अपराधियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है.
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन्हें किसी संगठित सिंडिकेट या राजनीतिक आकाओं द्वारा फंडिंग दी गई थी. इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि क्या इन अपराधियों को छात्रों के बीच दंगा भड़काने के लिए विशेष रूप से हायर किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए और उसे सार्वजनिक न किया जाए. कोर्ट ने प्रदर्शन स्थल से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन वीडियो, वायरलेस संचार और पीसीआर कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे, ताकि जांच में उनका इस्तेमाल किया जा सके. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो छात्र हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.
अलग-अलग राज्यों से छात्रों के लिए राहत वाली खबरें आ रही हैं, लेकिन पुलिस के पास ऐसे लोगों की भी लंबी-चौड़ी सूची है, जो अपराधी हैं और प्रदर्शन में शामिल थे. इसी तरह एक सूची उन बौद्धिक और सियासी धूर्तों की भी है, जो इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को छात्र और मजहब के नाम पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं.