करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन

Tamil Nadu Stampede: तमिलनाडु के करुर में बीते दिनों एक्टर विजय की राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ को लेकर आज एक्टर पीड़ित परिवारों से मिले. इस दौरान एक्टर ने सभी से बातचीत की.
Karur Stamepde: तमिलनाडु के करुर में बीते दिनों TVK अध्यक्ष और एक्टर विजय की 27 सितंबर 2025 को हुई रैली में अचानक भगदड़ मची, जिसमें भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. इस घटना ने लोगों में चिंता और गुस्सा भरा. वहीं अब हादसे के बाद एक्टर विजय पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की.
सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को विजय ने करूर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मुलाकात की. ये मुलाकात महाबलीपुरम के एक निजी रिजॉर्ट में तय की गई, ताकि परिवारों को सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिल सके. विजय ने इस मुलाकात में हर परिवार से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश की. उन्होंने परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनके बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा खर्च वह पूरी तरह से वहन करेंगे.
बातचीत के दौरान विजय ने कहा,' इस कठिन समय में मैं आपके साथ हूं. आपका दुख मेरा भी दुख है.' टीवीके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि यह मुलाकात पूरी तरह निजी रखी गई थी और इसमें केवल पार्टी के करीबी लोग ही शामिल थे. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि परिवारों को सीधे तौर पर संवेदना मिले और उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा किया जा सके. पार्टी के सूत्रों के अनुसार पीड़ित परिवारों को चेन्नई लाया गया. लगभग 38 परिवारों को निजी बसों के माध्यम से लाया गया, जबकि कुछ परिवार हवाई जहाज से पहुंचे.
टीवीके सूत्रों के अनुसार प्रत्येक परिवार को पहले उनके घर से लेकर करूर में एक साझा स्थान पर लाया गया, जहां से सभी को एक साथ सड़क मार्ग से महाबलीपुरम भेजा गया. पूरे प्रबंध की निगरानी करूर, कोयंबटूर और इरोड जिलों के सचिवों ने की. पार्टी ने सुनिश्चित किया कि परिवारों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो और उन्हें पूरा सम्मान और देखभाल मिले. दरअसल, विजय ने शुरू में योजना बनाई थी कि वे खुद करूर जाकर हर परिवार से उनके घर पर मिलेंगे, लेकिन सुरक्षा कारणों और अन्य दिक्कतों के चलते इस योजना को बदलना पड़ा. इसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि सभी परिवारों को एक ही स्थान पर बुलाया जाए ताकि मुलाकात शांतिपूर्ण, निजी और सम्मानजनक माहौल में हो सके. ( इनपुट -आईएएनएस)
करूर में विजय की रैली में भगदड़ मची, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई।
विजय ने परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनके बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा खर्च वह पूरी तरह से वहन करेंगे.
