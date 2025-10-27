Advertisement
trendingNow12977124
Hindi Newsदेश

करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन

Tamil Nadu Stampede: तमिलनाडु के करुर में बीते दिनों एक्टर विजय की राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ को लेकर आज एक्टर पीड़ित परिवारों से मिले. इस दौरान एक्टर ने सभी से बातचीत की. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 27, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन

Karur Stamepde: तमिलनाडु के करुर में बीते दिनों TVK अध्यक्ष और एक्टर विजय की 27 सितंबर 2025 को हुई रैली में अचानक भगदड़ मची, जिसमें भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. इस घटना ने लोगों में चिंता और गुस्सा भरा. वहीं अब हादसे के बाद एक्टर विजय पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की.  

पीड़ितों से की मुलाकात 

सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को विजय ने करूर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मुलाकात की. ये मुलाकात महाबलीपुरम के एक निजी रिजॉर्ट में तय की गई, ताकि परिवारों को सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिल सके. विजय ने इस मुलाकात में हर परिवार से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश की. उन्होंने परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनके बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा खर्च वह पूरी तरह से वहन करेंगे.  

ये भी पढ़ें- भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की सिफारिश 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पीड़ितों को दी सुविधा 

बातचीत के दौरान विजय ने कहा,' इस कठिन समय में मैं आपके साथ हूं. आपका दुख मेरा भी दुख है.' टीवीके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि यह मुलाकात पूरी तरह निजी रखी गई थी और इसमें केवल पार्टी के करीबी लोग ही शामिल थे. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि परिवारों को सीधे तौर पर संवेदना मिले और उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा किया जा सके. पार्टी के सूत्रों के अनुसार पीड़ित परिवारों को चेन्नई लाया गया. लगभग 38 परिवारों को निजी बसों के माध्यम से लाया गया, जबकि कुछ परिवार हवाई जहाज से पहुंचे. 

ये भी पढ़ें- करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक 

 

पार्टी का फैसला 

टीवीके सूत्रों के अनुसार प्रत्येक परिवार को पहले उनके घर से लेकर करूर में एक साझा स्थान पर लाया गया, जहां से सभी को एक साथ सड़क मार्ग से महाबलीपुरम भेजा गया. पूरे प्रबंध की निगरानी करूर, कोयंबटूर और इरोड जिलों के सचिवों ने की. पार्टी ने सुनिश्चित किया कि परिवारों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो और उन्हें पूरा सम्मान और देखभाल मिले. दरअसल, विजय ने शुरू में योजना बनाई थी कि वे खुद करूर जाकर हर परिवार से उनके घर पर मिलेंगे, लेकिन सुरक्षा कारणों और अन्य दिक्कतों के चलते इस योजना को बदलना पड़ा. इसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि सभी परिवारों को एक ही स्थान पर बुलाया जाए ताकि मुलाकात शांतिपूर्ण, निजी और सम्मानजनक माहौल में हो सके. ( इनपुट -आईएएनएस) 

FAQ 

करूर की घटना क्या थी? 

करूर में विजय की रैली में भगदड़ मची, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई।

विजय ने क्या आश्वासन दिया ?

विजय ने परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनके बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा खर्च वह पूरी तरह से वहन करेंगे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu Stampede

Trending news

करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
Supreme Court
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
Justice BR Gavai
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी