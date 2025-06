सर्मिष्ठा पनोली के सपोर्ट में उतरे एक्टर पवन कल्याण, ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा- धर्मनिरपेक्षता दोतरफा होनी चाहिए...

Sharmishtha Panoli: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरनेट पर अपने बयानों को लेकर वायरल हुई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के दौरान उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अपनी गिरफ्तारी को लेकर डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रही है. सोशल मीडिया पर इंफ्लूएंसर की गिरफ्तारी को लेकर लोग आपस में बंटे हैं. कुछ इसे सही तो कुछ इसे गलत ठहरा रहे हैं. वहीं अब इसमें आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी बयान दिया है.

पवन कल्याण ने उठाया सवाल

पवन कल्याण ने सर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता दोनों तरफ से होनी चाहिए. पवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर लिखा,' ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी. उनके शब्द कुछ लोगों को दुख पहुंचाने वाले और खेदजनक लगे. उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, वीडियो डिलीट किया और माफी मांगी. पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की, लेकिन जब TMC के चुने हुए नेता, सांसद सनातन धर्म का मजEक उड़ाते हैं तो लाखों लोगों को जो गहरा, तीखा दर्द होता है उसका क्या? जब हमारे धर्म को गंध धर्म कहा जाता है, तो आक्रोश कहां है? उनकी माफी कहां है? उनकी त्वरित गिरफ्तारी कहां है?'

During Operation Sindoor, Sharmistha, a law student, spoke out, her words regrettable and hurtful to some. She owned her mistake, deleted the video and apologized. The WB Police swiftly acted, taking action against Sharmistha.

But what about the deep, searing pain inflicted… pic.twitter.com/YBotf34YYe

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 31, 2025