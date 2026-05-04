विजय ने दिया टिकट तो भर आए ड्राइवर के बेटे के आंसू, फिर लगाया गले; अब इतने वोटों से चल रहा आगे

R Sabarinath Leading Virugambakkam Seat: तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर रही है. बता दें कि विजय ने अपने पूर्व ड्राइवर और पर्सनल असिस्टेंट आर सबरीनाथन को विरुगंबक्कम सीट से चुनाव लड़ाया है. वह इस चुनाव में सबसे आगे निकल रहे हैं.
Trending Photos
Tamil Nadu Elections Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर और TVK नेता विजय के पूर्व ड्राइवर के बेटे आर सबरीनाथन इस चुनाव में सबसे चर्चित चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं. TVK के उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम शामिल होने के बाद वह स्टेज पर भावुक होकर रोने लगे थे, जिसका वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था. रुझानों के मुताबिक, आर सबरीनाथन चेन्नई के विरुगंबक्कम में DMK के नेता प्रभाकर राजा एम वी को हराते हुए सबसे आगे चल रहे हैं.
30 साल के सबरीनाथन विजय के लंबे समय से ड्राइवर और पर्सनल असिस्टेंट राजेंद्रन के बेटे हैं. वह एक्टर के साथ उनकी पहली फिल्म 'नालाया थीरपू' से जुड़े हुए हैं. सबरीनाथन TVK के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. रूझानों के मुताबिक. वह इस समय DMK उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं, जिससे TVK को इस महत्वपूर्ण सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है. उन्हें अबतक 58041 वोट मिल चुके हैं. ECI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वह 20,432 वोटों से आगे चल रहे हैं.
ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे अपनी सीट! क्या ले डूबा सनातन विरोध?
सबरीनाथन को मार्च 2026 के अंत में विजय की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों में शामिल किया था. इस दौरान सबरीनाथन को मंच पर भावुक होते हुए देखा गया, जिसमें एक्टर विजय उनके आंसू पोंछते और उन्हें गले लगाते हुए नजर आए. इस वीडियो के बाद लोग सबरीनाथन के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हुए हैं.
Thalapathy Vijay give ticket own driver son ! Now winning the seats pic.twitter.com/svLei3lgMs
— Ashish Singh (@AshishSinghKiJi) May 4, 2026
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबरीनाथन के पिता शुरू में चाहते थे कि वह पॉलिटिक्स में न आए बल्कि इंजीनियर बनें. उन्होंने अपने पिता की बात तो मान ली, लेकिन पीठ पीछे वह विजय से सीधे बात करने गए और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए राजी कर लिया. इसके बाद विजय ने राजेंद्रन को अपने बेटे के पॉलिटिक्स में आने की अनुमति देने के लिए राजी कर लिया.
ये भी पढ़ें- विजय बने चेन्नई के सुपरकिंग, इस बात की भविष्यवाणी केवल 1 एग्जिट पोल ने की थी!
साल 2024 में सबरीनाथन ऑफीशियली TVK में शामिल हो गए. उन्होंने खुद को पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया, जो पार्टी के धरातल से उठा है. TVK ने उन्हें विरुगंबक्कम से मैदान में उतारा. इसका कारण राजेंद्रन की दशकों की वफादारी का सम्मान करना था. एक ड्राइवर के बेटे को विधायक का टिकट देकर सदन तक पहुंचाना विजय को उनके प्रशंसकों के बीच और लोकप्रिय कर रही है. वहीं चुनाव प्रचार के बीच भावुक कर देने वाला यह वीडियो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.