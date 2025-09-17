DNA: AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

DNA Analysis: AI के जरिये आज की तारीख में इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है कि इससे बॉलीवुड भी परेशान हो गया है. AI वाले खतरे से डरने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में नया नाम जुड़ा है करण जौहर का. करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने मांग की है कि उनके फोटो, नाम और आवाज के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए. उनकी AI जेनेरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जाए.

करण जौहर ने कोर्ट से मांग की है कि वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम और तस्वीर वाले प्रोडक्ट्स अवैध तरीके से बेचने से रोका जाए. कुछ दिन पहले ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से ऐसे ही मामले में राहत मिली थी. कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इजाजत के बिना उनके नाम, तस्वीरें और आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. इससे पहले इसी साल मई में अभिनेता जैकी श्रॉफ भी कोर्ट पहुंचे थे. साल 2023 में कोर्ट ने अनिल कपूर को और नवंबर 2022 में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा दी थी.

यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये मुद्दा AI से सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व और आवाज की नकल कर प्रोडक्ट बेचने का है. AI से नकल कर आम लोगों को भ्रम दिलाया जाता है कि मशहूर हस्तियां प्रोडक्ट बेच रहीं हैं, वो उसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये ठगी है. तकनीक के जरिए ठगी का खेल बेहद शातिराना तरीके से खेला जाता है. इसकी modus operandi आपको समझाते हैं.

इसमें सबसे पहला तरीका है डीपफेक वीडियो. इसमें किसी सेलिब्रिटी की वीडियो से उनका चेहरा क्लोन कर नई वीडियो बनाई जाती है. जैसे वे किसी प्रोडक्ट या निवेश की गारंटी देते दिखते हैं. वॉइस क्लोनिंग यानी ऑडियो क्लिप से AI मॉडल सेलिब्रिटी की आवाज़ क्लोन कर लेता है. इससे भी ठगी होती है. ये बहुत शातिराना और हाईटेक ठगी है. सेलिब्रिटी के फर्जी वीडियो और ऑडियो के जरिए सिर्फ घटिया प्रोडक्ट ही नहीं बेचे जाते हैं बल्कि लोगों को ठगा भी जा रहा है.

आपको इससे बेहद सावधान रहने की जरूरत है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में साल 2023 में साइबर ठगों ने आम लोगों से 10 हजार करोड़ रुपए की ठगी की. 2024 में इन साइबर ठगों ने 22 हजार 900 करोड़ रुपए की ठगी की 2025 में साइबर ठगी से 1 लाख 20 हजार करोड़ का नुकसान होने की आशंका है. जैसे-जैसे तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे-वैसे AI का इस्तेमाल कर होने वाली साइबर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि साइबर अपराध GDP का 0.7% तक प्रभावित कर सकता है. यानी देखते ही देखते AI वरदान के साथ-साथ बहुत बड़ा अभिशाप भी बन गया है.