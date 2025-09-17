 DNA: AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
Advertisement
trendingNow12926376
Hindi Newsदेश

DNA: AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

DNA Analysis: AI के जरिये आज की तारीख में इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है कि इससे बॉलीवुड भी परेशान हो गया है. AI वाले खतरे से डरनेवाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में नया नाम जुड़ा है करण जौहर का.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 17, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

DNA Analysis: AI के जरिये आज की तारीख में इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है कि इससे बॉलीवुड भी परेशान हो गया है. AI वाले खतरे से डरने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में नया नाम जुड़ा है करण जौहर का. करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने मांग की है कि उनके फोटो, नाम और आवाज के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए. उनकी AI जेनेरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जाए.

करण जौहर ने कोर्ट से मांग की है कि वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम और तस्वीर वाले प्रोडक्ट्स अवैध तरीके से बेचने से रोका जाए. कुछ दिन पहले ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से ऐसे ही मामले में राहत मिली थी. कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इजाजत के बिना उनके नाम, तस्वीरें और आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. इससे पहले इसी साल मई में अभिनेता जैकी श्रॉफ भी कोर्ट पहुंचे थे. साल 2023 में कोर्ट ने अनिल कपूर को और नवंबर 2022 में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा दी थी.

 

Add Zee News as a Preferred Source

यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये मुद्दा AI से सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व और आवाज की नकल कर प्रोडक्ट बेचने का है. AI से नकल कर आम लोगों को भ्रम दिलाया जाता है कि मशहूर हस्तियां प्रोडक्ट बेच रहीं हैं, वो उसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये ठगी है. तकनीक के जरिए ठगी का खेल बेहद शातिराना तरीके से खेला जाता है. इसकी modus operandi आपको समझाते हैं.

इसमें सबसे पहला तरीका है डीपफेक वीडियो. इसमें किसी सेलिब्रिटी की वीडियो से उनका चेहरा क्लोन कर नई वीडियो बनाई जाती है. जैसे वे किसी प्रोडक्ट या निवेश की गारंटी देते दिखते हैं. वॉइस क्लोनिंग यानी ऑडियो क्लिप से AI मॉडल सेलिब्रिटी की आवाज़ क्लोन कर लेता है. इससे भी ठगी होती है. ये बहुत शातिराना और हाईटेक ठगी है. सेलिब्रिटी के फर्जी वीडियो और ऑडियो के जरिए सिर्फ घटिया प्रोडक्ट ही नहीं बेचे जाते हैं बल्कि लोगों को ठगा भी जा रहा है. 

आपको इससे बेहद सावधान रहने की जरूरत है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में साल 2023 में साइबर ठगों ने आम लोगों से 10 हजार करोड़ रुपए की ठगी की. 2024 में इन साइबर ठगों ने 22 हजार 900 करोड़ रुपए की ठगी की 2025 में साइबर ठगी से 1 लाख 20 हजार करोड़ का नुकसान होने की आशंका है. जैसे-जैसे तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे-वैसे AI का इस्तेमाल कर होने वाली साइबर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि साइबर अपराध GDP का 0.7% तक प्रभावित कर सकता है. यानी देखते ही देखते AI वरदान के साथ-साथ बहुत बड़ा अभिशाप भी बन गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते...'सेब पर सियासत', क्या बोले फारुक अब्दुल्ला
;