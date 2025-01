मेरी बीवी भी संडे को मुझे निहारती है...', महिंद्रा के बाद 90 घंटे काम पर बोला ये दिग्गज

Work Quality vs Quantity: देश में वर्किंग ऑवर्स पर जारी डिबेट के बीच अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला भी इसमें शामिल हो गए हैं. पूनावाला ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए काम की गुणवत्ता और जीवन के संतुलन पर जोर दिया. उन्होंने एक तरह से आनंद महिंद्रा के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें आनंद महिंद्रा ने अप्रत्यक्ष रूप से एसएन सुब्रह्मण्यन पर निशाना साधा था. अदार पूनावाला ने लिखा हां आनंद महिंद्रा जी मेरी पत्नी नताशा पूनावाला को भी लगता है कि मैं अद्भुत हूं. वह संडे को मुझे निहारती है. हमेशा काम की गुणवत्ता को प्राथमिकता दें, मात्रा को नहीं.

एक तरह से आनंद महिंद्रा के बयान का समर्थन

असल में अदार पूनावाला का यह ट्वीट आनंद महिंद्रा के उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें महिंद्रा ने कहा था कि काम की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता मायने रखती है. महिंद्रा ने कहा था कि 10 घंटे में भी दुनिया बदली जा सकती है. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आपके पास परिवार और खुद के लिए समय नहीं है, तो आप बेहतर निर्णय नहीं ले सकते.

90 घंटे की वकालत पर विवाद

वर्किंग ऑवर्स पर बहस की शुरुआत इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के 70 घंटे काम करने के सुझाव से हुई थी. इसके बाद हाल ही में एलएंडटी के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने इसे और बढ़ाते हुए सप्ताह में 90 घंटे काम करने और रविवार को छुट्टी न लेने की बात कही थी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि घर में आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं. इस बयान पर विवाद खड़ा हुआ और आनंद महिंद्रा ने अप्रत्यक्ष रूप से इस पर पलटवार किया.

Yes @anandmahindra , even my wife @NPoonawalla thinks i am wonderful, she loves staring at me on Sundays. Quality of work over quantity always. #worklifebalance pic.twitter.com/5Lr1IjOB6r

शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल ने भी ले ली चुटकी..

इतना ही नहीं एलएंडटी के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन के बयान पर शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल ने चुटकी ले ली. अनुपम ने ट्विटर पर लिखा कि सर अगर पति-पत्नी एक-दूसरे को नहीं देखेंगे, तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश कैसे बने रहेंगे?"

But sir, if husband and wife don’t look at each other, how will we remain the most populous country in the world

— Anupam Mittal (@AnupamMittal) January 11, 2025