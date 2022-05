Rajiv Gandhi Death Anniversary: कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कर दिया ऐसा ट्वीट, फिर डिलीट कर बोले- हैक हुआ था अकाउंट

Congress Leader Adhir Ranjan Controversial post: देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि (Rajiv Gandhi death anniverasy) पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक ट्वीट पर जमकर विवाद हुआ. हालांकि बवाल बढ़ा तो कुछ समय बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया. दरअसल इस ट्वीट में इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख दंगों (1984 Sikh Riots) के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का जिक्र था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है.

राजीव गांधी के उस बयान को लेकर आज भी कांग्रेस पार्टी की आलोचना होती है. ऐसे में अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट फौरन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दरअसल, कांग्रेस नेता ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीरों के साथ उनका बयान, 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है' लोगों को देखने को मिला तो उन्हें फौरन ट्रोल किया जाने लगा.

Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury's now-deleted tweet; he had posted this earlier today. pic.twitter.com/EF77RlskQE

— ANI (@ANI) May 21, 2022