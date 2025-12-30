बंगाल चुनाव से पहले खेला? कोलकाता में अमित शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी

बिहार वाला चुनावी माहौल अब बंगाल में पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है. ममता बनर्जी भाजपा से मुकाबले के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ा रही हैं. मंदिर बनाए जा रहे हैं. इधर बंगाल विधानसभा चुनाव के करीब आते ही गृह मंत्री अमित शाह तीन दिन के लिए बंगाल में डेरा डाले हुए हैं. आज वह कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस समय ममता सरकार को कोस रहे थे, ठीक उसी समय दिल्ली में अचानक हलचल बढ़ गई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए.

इसको लेकर तमाम कयास लगाए जाने लगे. चौधरी पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे. उससे पहले यह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे. अब अचानक पीएम से क्यों मिलने गए? पत्रकारों ने पूछा तो चौधरी से जब पीएम से मुलाकात को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात करने गया था, इसलिए मुलाकात हुई. मैंने पहले ही अप्वाइंटमेंट मांगा था और उसके मुताबिक पीएम से बातचीत हुई है.

चौधरी ने मुद्दा तो यह बताया लेकिन...

उन्होंने आगे बताया, 'मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था और उसके पीछे का कारण सिर्फ यह था कि हमारे बंगाल के लोग देशभर में काम करने के लिए जाते हैं और उन पर भाषा के आधार पर अत्याचार किया जाता है. उनके साथ मारपीट होती है...जिसको लेकर मैं प्रधानमंत्री से मिला. मैंने उन्हें सारी बातें बताईं और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा.'

चौधरी ने तो अपना कारण बता दिया है कि बंगाल की राजनीति को समझने वाले यह भी अटकलें लगा रहे हैं कि बंगाल कांग्रेस में चौधरी के कद को देखते हुए पीएम से मुलाकात के अलग मायने हो सकते हैं. वैसे भी, हाल में ऐसी एक घटना ही हुई है. 4 दिन पहले ओडिशा में पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम शख्स को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मानते हुए हमला हुआ था. हालांकि ओडिशा पुलिस का दावा है कि बीड़ी मांगने पर झगड़ा हुआ था. टीएमसी ने इसे जरूर लिंचिंग बताया है. एक झगड़े की बात पर हुई हत्या के लिए पीएम से मिलना, यह कारण लोगों को कम समझ में आ रहा है. वैसे भी राजनीतिक नेता ऐसी मुलाकातों में ही 'खेल' जाते हैं. पता नहीं बंगाल चुनाव से पहले कोई नया खेला न होने वाला हो?

पीएम से क्यों मिले, सीएम से कह देते?

चौधरी ने पत्रकारों को एक पत्र भी दिखाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं. उन्होंने पीएम से कहा है कि वह कुछ कीजिए. ओडिशा या किसी दूसरे राज्य में घटना घटी हो तो सीएम से भी बात की जा सकती थी, पत्रकार ने जब यही सवाल किया तो चौधरी इसका ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाए. उन्होंने कहा कि संसद चल रही थी, उस समय भी इस मुद्दे को ठीक से नहीं रखा गया. आगे उन्होंने मतुआ समुदाय के कथित डर का जिक्र कर दिया. उन्होंने दावा किया कि मतुआ समुदाय का भी पीएम से जिक्र किया.

चौधरी ने कहा कि पीएम ने हमसे कहा कि मैं इसे देखूंगा. आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है. चुनाव से पहले पीएम से इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? चौधरी ने इस सवाल पर कहा कि मैं मीटिंग के लिए दिल्ली आया था और मुलाकात कर लिया. मैंने सोचा कि पीएम से मिलने का मौका मिले तो मैं मिल लूं.

14 वर्षों से भय और भ्रष्टाचार, बंगाल की पहचान बना हुआ है। 15 अप्रैल, 2026 के बाद जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, तब बंग गौरव, बंग संस्कृति और उसके पुनर्जागरण की हम शुरुआत करेंगे। विवेकानंद जी, बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाने का प्रयास… pic.twitter.com/VFFXBwMyhs — BJP (@BJP4India) December 30, 2025

बंगाल में गरजे शाह

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. जनता भयभीत है. विकास की गति रुक गई है. बंगाल में घोटालों की लंबी लिस्ट है. ममता गरीबों का नुकसान कर रही हैं. इंडस्ट्री बंगाल से बाहर जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें बंगाल में 17 प्रतिशत वोट और दो सीटें मिली थीं. 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10 प्रतिशत वोट मिले और तीन सीटें मिलीं. 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें 41 प्रतिशत वोट मिले और 18 सीटें मिलीं. 2021 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 प्रतिशत वोट मिले और 77 सीटें मिलीं. जिस पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं, उसे पांच साल के अंतराल में 77 सीटें प्राप्त हुईं. कांग्रेस, जिसकी स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वह कांग्रेस पार्टी शून्य पर पहुंच गई, और 34 वर्षों तक राज करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया, और हम प्रमुख विपक्ष बने.