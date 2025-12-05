Advertisement
देश

'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने दिखाए सबूत

Adina Masjid Dispute: अदीना मस्जिद को लेकर मंदिर बनाम मस्जिद का विवाद लगातार गहराता जा रहा है. इस मु्ददे को लेकर  BJP का दावा है कि यहां आदिनाथ मंदिर था. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 05, 2025, 02:54 PM IST
Adina Masjid Dispute: पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित ऐतिहासिक अदीना मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है. बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि अदीना मस्जिद जिस स्थान पर बनी है, वहां पहले एक आदिनाथ मंदिर था, जिसे तोड़कर यह ढांचा खड़ा किया गया. इस मुद्दे को उन्होंने राज्यसभा में उठाया है. उनके इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है.

भट्टाचार्य का कहना है कि उन्होंने विवाद पैदा करने के लिए यह मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि इसलिए क्योंकि 'असल में यह एक मंदिर ही था. उन्होंने कहा, 'यह कोई मंदिर-मस्जिद का झगड़ा या हिंदू–मुसलमान का विभाजन नहीं है. सिकंदर शाह एक लुटेरा था, उसने आदिनाथ मंदिर को नष्ट कर यहां मस्जिद बनवाई. आज भी वहां मंदिर के अवशेष दिखते हैं. कमल की आकृति, देवी–देवताओं के चिन्ह, यहां तक कि गणेश जी की मूर्ति भी.'

उन्होंने कहा कि TMC सांसद यूसुफ पठान द्वारा अदीना मस्जिद की पोस्ट की गई तस्वीरों में भी मंदिर के प्रतीक नजर आते हैं. उन्होंने दावा किया कि 'यह मस्जिद नहीं, मंदिर ही है. पश्चिम बंगाल की 72 जन समुदाय भी अपना मंदिर वापस चाहते हैं.

क्या है अदीना मस्जिद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित है. इतिहासकारों की मानें तो इस मस्जिद को 1369 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने बनवाया था. यह इलियास शाही वंश के दौर की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है. उस समय बंगाल की स्थापत्य कला का भव्य उदाहरण कही जाती थी. पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने इसे ‘राष्ट्रीय महत्व का स्मारक’ घोषित किया है. ASI के अनुसार, यह पूरी तरह इस्लामी स्थापत्य पर आधारित संरचना है. वर्तमान में इसके अंदर नमाज या किसी भी धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है.

दरअसल, कुछ हिंदू संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद (VHP) और BJP के कई नेताओं का दावा है कि अदीना मस्जिद एक प्राचीन आदिनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी. उनका कहना है कि मस्जिद की दीवारों, खंभों और पत्थरों पर मौजूद कई आकृतियां और नक्काशियां मंदिर शैली की हैं. अब इस मुद्दे को लेकर BJP नेता शमिक भट्टाचार्य राज्यसभा पहुंचे हैं. उन्होंने मांग की है कि अदीना मस्जिद के नीचे आदिनाथ मंदिर के प्रमाण हैं, जिन्हें सामने लाया जाना चाहिए.

यूसुफ पठान के पोस्ट पर मचा था बवाल

ये कोई पहला मौका नहीं है जब अदीना मस्जिद मस्जित विवादों में आई है. इससे पहले TMC सांसद यूसुफ पठान ने ‘एक्स’ पर अदीना मस्जिद की तस्वीरें पोस्ट कर इसे 14वीं सदी की इस्लामी कला की प्रतीक बताया था. जिसके बाद BJP नेताओं ने उनकी पोस्ट को शेयर करते हुए पलटवार किया था और दावा किया था कि जिद नहीं, बल्कि ‘आदिनाथ मंदिर’ का अवशेष है.

हिंदी संगठन क्या मानते हैं?

अदीना मस्जिद का मुद्दा 2022 और 2023 में भी उठा था. मई 2022 में BJP नेता रथींद्र बोस ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मस्जिद के नीचे आदिनाथ मंदिर स्थित है. इसी साल विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने भी दावा किया कि मस्जिद की अंदरूनी संरचनाओं में मंदिर शैली की नक्काशियां मौजूद हैं. फिर फरवरी 2023 में वृंदावन विश्वविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष हिरण्मय गोस्वामी कुछ पुजारियों के साथ मस्जिद परिसर पहुंचे थे और कहा था कि यहां देवी-देवताओं के प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखते हैं. लिहाजा प्रशासन ने जैसे-जैसे वहां मोर्चा संभाला और स्थिति को कंट्रोल किया था.

ये भी पढ़ें: रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर बड़ी बात कह दी

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bhoopendra Rai

