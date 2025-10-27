'शर्मनाक और बेहूदा...',ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य ठाकरे, मंत्री के बयान को बताया घटिया सोच

Aidtya Thackeray: इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय घिरते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने बयान में खिलाड़ियों के कदम को ही गलत करार दिया था.
Aidtya Thackeray: शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान की कड़ी आलोचना की है. यह बयान दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ इंदौर में हुई छेड़छाड़ की घटना पर आया था. ठाकरे ने कहा कि मंत्री का ऐसा कहना,'सरकार में मौजूद घटिया मानसिकता को दिखाता है.'
आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,'जितनी शर्मनाक यह घटना है, उससे भी ज्यादा शर्मनाक है मंत्री का यह कहना कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए. यह सोच बेहद घटिया है.' उन्होंने कहा कि ऐसे बयान भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को खराब करते हैं.
ठाकरे ने आगे कहा,'जब हम ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली लगाते हैं, जब हम निवेशकों को भारत आने के लिए कहते करते हैं, तब सरकार के लोगों की ऐसी सोच देश की बदनामी करती है.' उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मंत्री महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ठाकरे अपना हमला जारी रखते हुए कहते हैं,'क्या किसी महिला, चाहे वह क्रिकेटर हो या नहीं को हमारे शहरों की सड़कों पर चलना गुनाह है? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन मंत्री का ऐसा बेहूदा बयान देना शर्म की बात है.'
दरअसल मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घटना पर कहा था कि 'ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की भी गलती थी, क्योंकि वे बिना बताए होटल से बाहर निकल गईं.' विजयवर्गीय ने आगे कहा,'खिलाड़ियों को बताकर जाना चाहिए था, उनके पास सुरक्षा भी थी. उन्होंने कोच को भी नहीं बताया, यह उनकी गलती है.'
इस मामले में अपर पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी अकील शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है. अधिकारी ने आगे कहा,'उसका आपराधिक रिकॉर्ड है. ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट की शिकायत पर BNS की धारा 74 (अशोभनीय व्यवहार) और 78 (पीछा करना) के तहत FIR दर्ज की गई है. आरोपी को अदालत में पेश किया गया और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी है.'
यह घटना 23 अक्टूबर को हुई थी, जब दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले एक कैफे जाने के लिए होटल से बाहर गई थीं. उसी दौरान उनके साथ छेड़छाड़ की गई. टीम मैनेजमेंट की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई की.
