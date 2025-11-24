Advertisement
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर अब्दुल्ला

 Admission Controversy: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में एडमिशन को लेकर हुए विवाद पर बात करते हुए कहा कि यह प्रोसेस पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है और इसमें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:52 PM IST
Vaishno Devi Medical College Admission Controversy: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में एडमिशन को लेकर हुए विवाद पर बात करते हुए कहा कि यह प्रोसेस पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है और इसमें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है. अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि तय प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, क्वांटिटेटिव मेरिट-बेस्ड सिलेक्शन पर निर्भर करता है, जिसमें सभी एप्लिकेंट्स के साथ एक जैसा बर्ताव होता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असेंबली द्वारा पास किए गए श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि एडमिशन सिर्फ मेरिट पर होंगे, धर्म पर नहीं. उनकी यह टिप्पणी BJP नेता सुनील शर्मा की मांग के जवाब में आई, जिन्होंने एडमिशन सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों तक सीमित रखने की मांग की थी, और तर्क दिया था कि इंस्टीट्यूशन को भक्तों द्वारा फंड किया जाता है.

अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आप बिना मेरिट के एडमिशन चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लें क्योंकि जहां तक मुझे पता है, आप बिना मेरिट के एडमिशन नहीं दे सकते. अब्दुल्ला ने कहा कि यह मांग है कि मेरिट को किनारे रखकर धर्म के आधार पर एडमिशन दिए जाएं, जो संविधान के अनुसार मंजूर नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार सोशल वेलफेयर स्कीम, राशन बांटने और पुलिस ड्यूटी जैसी चीजों के लिए धर्म के आधार पर फैसले लेने लगे तो इसका क्या मतलब होगा. अब्दुल्ला ने जोर दिया कि संविधान सेक्युलर है और अगर सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए तो उस शब्द को हटाने का सुझाव दिया. उन्होंने LoP सुनील शर्मा को J-K असेंबली द्वारा पास किए गए एक्ट का रिव्यू करने की भी सलाह दी, जिसमें कहा गया है कि सीटें धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर बांटी जानी चाहिए.

धर्म के आधार पर नहीं हो सकता भेदभाव: सीएम उमर

अब्दुल्ला ने उन स्टूडेंट्स का बचाव किया जिन्होंने मेरिट के आधार पर सीटें हासिल कीं और दूसरों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए बढ़ावा दिया. उमर ने धर्म-आधारित क्राइटेरिया के विचार को यह कहते हुए चुनौती दी कि इससे जुड़े हॉस्पिटल को भी गैर-हिंदुओं का इलाज करने से मना कर देना चाहिए, यह देखते हुए कि उसे भी इसी तरह फंड मिलता है. उन्होंने तर्क दिया कि सोशल वेलफेयर स्कीम, पुलिस सर्विस और राशन बांटने में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, और न ही इस एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन को करना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मेरिट-बेस्ड सिस्टम में कोई बदलाव करना है, तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि मौजूदा कानून इसकी इजाजत नहीं देता है. उन्होंने भारतीय संविधान के सेक्युलर नेचर का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक कोटा लागू करने के किसी भी कदम के लिए कानून में बदलाव और शायद सुप्रीम कोर्ट से इजाजत की जरूरत होगी, क्योंकि मौजूदा कानून इसकी इजाजत नहीं देता है.

