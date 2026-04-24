Advertisement
trendingNow13191453
Hindi Newsदेशनकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल, बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा था सामान

नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल, बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा था सामान

Crackdown On Adulteration: बाजारों में मिलावट वाले घी, नकली चायपत्ती और एक्सपायर्ड फूड के बिजनेस का भंडाफोड़ हुआ है. इसको लेकर FSDA की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 24, 2026, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

Adulterated Food Business Burst: देशभर के लगभग हर घरों में घी, चायपत्ती, चीनी और तेल का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है. ये सभी चीजें लोगों की डाइट का हिस्सा है. हालांकि, आज के समय में खाने की ये चीजें शरीर के लिए जहर से कम नहीं है. बता दें कि हाल ही में देशभर के कई कोनों से मिलावट वाली खाद्द सामग्री का भंडाफोड़ किया गया. इस दैरान मिलावट वाली कई नकली खाद्द सामग्रियां पाई गईं. 

मिलावट वाली चाय-घी का भंडाफोड़ 

हैदाराबाद में पुलिस की टास्क फोर्स ने चाय में मिलावट करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया. इस दौरान पुलिस ने पाया कि मार्केट में इस्तेमाल की गईं चाय की पत्तियां और केमिकल मिला हुआ टी पाउडर बेचा जा रहा था. अहमदाबाद में अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के फूड डिपार्टमेंट ने निकोल इलाके के रॉयल बंगलो आवास से 400 किलो नकली घी का जत्था जब्त किया है. बाजार में यह घी 'मंगलमूर्ति गाय का घी' के नाम से बेचा जा रहा था. जांच में पाया गया कि यह मिलावट वाला घी वेजिटेबल फैट और पामोलिन ऑयल को मिलाकर तैयार किया जा रहा था. यह पूरा बिजनेस बिना किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चलाया जा रहा था. इतना ही नहीं जब्त किए गए डिब्बों पर एक्सपायरी डेट भी खत्म हो चुकी थी. AMC ने इसके सैंपल लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है.  

ये भी पढ़ें- गिरवी रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...फिर बदला रास्ता, IRS की बेटी का रेप- मर्डर करने वाला राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?

Add Zee News as a Preferred Source

अयोध्या में पकड़ा गया नकली रिफाइंड तेल 

ओयोध्या में नकली रिफाइंड तेल के 2980 पैकेट बरामद किए गए. यह तेल एक फेमस ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा था. मौके पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया. मामले को लेकर कॉपी राइट और ट्रेडमार्क कानून के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं अमरोहा में भी फूड डिपार्टमेंट ने बड़ा खुलासा किया, जिसमें पाया गया कि एक्सपायरी सामान की री-पैकिंग की जा रही थी. छापेमारी के दौरान पता चला कि भारी मात्रा में चिप्स, नमकीन, काजू कतली, मैगी, पैकिंग के रसगुल्ले और बर्फी समेत कई एक्सपार्यड फूड प्रोडक्ट्स को खोलकर नए पैकेट में दोबारा पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था. इसके साथ ही यह भी पाया गया कि इन एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस  मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर के ग्रामीण इलाकों के दुकानदारों तक फैला हुआ था, जहां इन्हें सप्लाई किया जा रहा था.  

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ

अलीगढ़ में सप्लाई हो रहा था नकली घी

अलीगढ़ में भी FSDA विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई. यहां FSDA की टीम ने हरियाणा से अलीगढ़ लाया जा रहा नकली घी पकड़ा. बताया जा रहा है कि घी को हरियाणा के नुह जिले से अलीगढ़ में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था. इस बड़ी कार्रवाई में 252 लीटर 6 नीले ड्रम में भरा हुआ नकली घी बरामद किया गया. मामले को लेकर FSDA विभाग की टीम ने जांच के लिए लैबोरेट्री में 2 सैंपल भेजे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

adulteration

Trending news

'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
Raghav Chadha
'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
AAP Raghav Chadha Live Updates: राघव चड्ढा ने छोड़ी झाड़ू, उठाया कमल का फूल! AAP के दो-तिहाई सांसदों के साथ BJP में शामिल
Raghav Chadha
AAP Raghav Chadha Live Updates: राघव चड्ढा ने छोड़ी झाड़ू, उठाया कमल का फूल! AAP के दो-तिहाई सांसदों के साथ BJP में शामिल
BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... AAP में फूट पर बोले केजरीवाल, सिसोदिया भी भड़के
aap
BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... AAP में फूट पर बोले केजरीवाल, सिसोदिया भी भड़के
क्या BJP में जाते ही चली जाएगी राघव की राज्यसभा सदस्यता,क्या कहता है 'दल-बदल कानून'?
BJP
क्या BJP में जाते ही चली जाएगी राघव की राज्यसभा सदस्यता,क्या कहता है 'दल-बदल कानून'?
राघव ही नहीं, 'आप' के ये बड़े चेहरे भी रह चुके हैं बागी; अनबन के बीच छोड़ा साथ
Aam Aadmi Party
राघव ही नहीं, 'आप' के ये बड़े चेहरे भी रह चुके हैं बागी; अनबन के बीच छोड़ा साथ
AAP में फूट! राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, हरभजन समेत दो-तिहाई सांसद अब BJP मे जाएंगे
Raghav Chadha
AAP में फूट! राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, हरभजन समेत दो-तिहाई सांसद अब BJP मे जाएंगे
'बंगाल जीतने के बाद दिल्‍ली का रुख करेंगे', ममता की ललकार; शाह का पलटवार
West Bengal Election 2026
'बंगाल जीतने के बाद दिल्‍ली का रुख करेंगे', ममता की ललकार; शाह का पलटवार
बंगाल में 92% वोटिंग, पिछले से 10 प्रतिशत उछाल क्‍या सत्‍ता पक्ष के खिलाफ जाता है?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 92% वोटिंग, पिछले से 10 प्रतिशत उछाल क्‍या सत्‍ता पक्ष के खिलाफ जाता है?
गिरवी रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?
Rahul Meena Case
गिरवी रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?
बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ
CJI Surya Kant
बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ