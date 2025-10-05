Advertisement
Hindi Newsदेश

DNA: त्योहारों के मौसम में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?

Mawa Adulteration Test: देश में दूध के उत्पादन के हिसाब से घी का जितना उत्पादन होना चाहिए, उससे 30 फीसदी ज्यादा घी बाजार में बिकता है. इसी तरह दूध के उत्पादन के हिसाब से जितना खोया मार्केट में होना चाहिए, उससे 40 फीसदी ज्यादा मार्केट में मौजूद होता है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:09 AM IST
DNA: त्योहारों के मौसम में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?

Nakli Mawa: दिवाली का त्योहार आने वाला है और एक बार फिर मिलावटी घी, खोया और पनीर का खतरा मंडरा रहा है. मिठाई के टुकड़े में मौत बांटने वाले मिलावटखोर एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं. लेकिन इस बार मिलावट के खिलाफ धर्मयुद्ध शुरू हो गया है. सनातन के इस पर्व को शुद्ध बनाने के लिए साधु-संतों ने मोर्चा संभाल लिया है. लेकिन पहले जानिए कि त्योहारों के सीजन में देश में कितनी मिलावट होती है.

देश में दूध के उत्पादन के हिसाब से घी का जितना उत्पादन होना चाहिए, उससे 30 फीसदी ज्यादा घी बाजार में बिकता है. इसी तरह दूध के उत्पादन के हिसाब से जितना खोया मार्केट में होना चाहिए, उससे 40 फीसदी ज्यादा मार्केट में मौजूद होता है.

मावे के नाम पर बेचा जा रहा जहर

अब ये कोई चमत्कार तो है नहीं. जाहिर सी बात है. घी और मावे के नाम पर जहर बेचा जा रहा है. आपके और हमारे घर के पास दुकानों में ही बिक रहा है. सनातन के पर्व में ये मिलावटखोरी किसी अधर्म से कम नहीं है. इसीलिए मध्यप्रदेश के साधु संतों ने इसके खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत की है. साधु संतों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर ये कहा है कि उनके सर्वे में ये पाया गया है कि सनातन के त्योहार को दूषित करने की कोशिश हो रही है. अब समझिए कि त्योहारों को दूषित करने की कोशिश हो कैसे रही है.

क्या मिला हो सकता है?

आप पूजा सामग्री की दुकान से जो घी लाते हैं, उसके नकली होने की संभावना 30 प्रतिशत है और अगर ये घी नकली है तो जानते हैं कि इसमें क्या मिला हो सकता है.

FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक घी में 20-30% सैंपल्स में पशु फैट या वनस्पति मिलावट पाई जाती है. एक बार सोचकर देखिये कि आप दिवाली पर घर में जो दिया जला रहे हैं, उसमें घी के नाम पर आप एनिमल फैट मिला हुआ हो, क्या गारंटी है कि आपने पिछले साल जो दिए जलाए उसमें घी असली ही था. लेकिन इस बार सनातनी पर्व में ये अधर्म न हो. इसी वजह से साधु संतों ने मांग की है कि मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की जांच की जाए. इसी के साथ उन्होंने गैर हिंदुओं के बहिष्कार की मांग भी कर दी है.

सनातन के त्योहार में शुद्धता की गारंटी के लिए दिल्ली के विधायक भी एक्टिव हो गए हैं. दिल्ली के त्रिलोकपुरी से बीजेपी विधायक रवि कांत ने खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की अपील की है. मिलावटी मिठाई, खोया, पनीर, पशु चर्बी और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया है.

नेताओं ने सीएम को लिखा खत

वहीं पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक रवींद्र नेगी ने भी सीएम रेखा गुप्ता को मिलावटी गैंग के खिलाफ शिकायत देकर पुलिस और खाद्य विभाग से कार्रवाई करने को कहा है. यानी इस बार मिलावटखोरी के खिलाफ सरकार दिल्ली के विधायक और साधु संत एकजुट हो गए हैं और त्योहारों को मिलावट मुक्त बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है.

सनातन के त्योहार को सफेद जहर से मुक्त करने की जरूरत क्यों है.. आपको कुछ आंकड़ों के जरिये समझाते हैं. एक अनुमान के मुताबिक दिवाली के त्योहार पर हर दस में सात लोग नकली या मिलावटी मिठाई खाते हैं. त्योहार के सीजन में 1.5 लाख टन घी का उत्पादन होता है.. इसमें से औसतन 25 हजार टन घी मिलावटी होता है.

इसी दौरान 50 से 70 हजार टन खोया का उत्पादन होता है. एक अनुमान के मुताबिक 10 हजार टन मावा मिलावटी होती है. 25 हजार टन पनीर की खपत होती है जिसमें से करीब 7 हजार टन पनीर मिलावटी होता है. FSSAI के अनुसार, हाल के वर्षों में टेस्टेड फूड सैंपल्स का लगभग 30% सबस्टैंडर्ड या मिलावटी पाया गया.

पहचान करना भी मुश्किल

नकली घी, मावा और पनीर की पहचान करना इतना मुश्किल है कि आम आदमी को पता भी नहीं चलता है कि वो मिठाई खा रहा है या जहर और न जाने देश में ऐसे जहर की कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं.

इसी साल बड़ी छापेमारी में पकड़ी गई चीजों की लिस्ट देखकर आप चौंक जाएंगे.गुरुग्राम में 2000 किलो पनीर और खोया बरामद किया गया. नोएडा और गाजियाबाद से 1000 किलो पनीर और 300 लीटर घी पकड़ा गया. दिल्ली से भी 1600 किलो घी बरामद किया गया.

ये सारा माल त्योहार के वक्त मिलावट के लिए तैयार किया जा रहा था. अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो ये देशभर में भेजा जा रहा होता. लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसी और कितनी फैक्ट्रियां फिलहाल चल रही हैं. क्या मिलावट की फैक्ट्रियों पर स्ट्राइक होगी या हर साल की भांति हैप्पी दिवाली बोलकर जाने अनजाने में हम अपनों को मिलावटी मिठाई ही खिलाएंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

;