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Hindi Newsदेशऊर्जा सुरक्षा, मजबूत सैन्य तैयारी और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से 10 बड़े सबक, इन्हें गांठ बांध लिया तो अभेद बन जाएगा भारत का किला

ऊर्जा सुरक्षा, मजबूत सैन्य तैयारी और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से 10 बड़े सबक, इन्हें गांठ बांध लिया तो अभेद बन जाएगा भारत का किला

Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में जारी जंग भारत के लिए भी बड़ा सबक साबित हो सकता है. इस जंग से साफ समझ में आता है कि किसी भी देश को दूसरे देश की ताकत का अंदाजा पहले से ही होना चाहिए. इसके अलावा जंग में लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ एडवांस हथियारों का होना भी बेहद आवश्यक है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 17, 2026, 08:30 PM IST
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ऊर्जा सुरक्षा, मजबूत सैन्य तैयारी और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से 10 बड़े सबक, इन्हें गांठ बांध लिया तो अभेद बन जाएगा भारत का किला

Middle East War: पश्चिम एशिया में इन दिनों भीषण जंग जारी है. इजरायल और ईरान एक-दूसरे पर बम-मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं. वहीं ईरान कतर, UAE, सऊदी अरब और ओमान जैसे खाड़ी देशों पर भी हमला कर रहा है. पश्चिम एशिया में हो रही यह जंग भारत के लिए भी बड़ा सबक है कि हमें कभी भी दुश्मनों की ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जानते हैं कि इस जंग में भारत को क्या सीखना चाहिए. 

ऊर्जा सुरक्षा और जियो पॉलिटिक्स में माहिर

पश्चिम एशिया की जंग में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया था, जिसके चलते तेल और LPG के संकट की स्थिति पैदा हो गई थी. ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई एनर्जी सोर्स पर निर्भर रहना चाहिए. हमें अपने तेल के भंडार को बढ़ाना चाहिए और अलग-अलग देशों से तेल लेना चाहिए. इसके अलावा भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हमें किसी एक पक्ष में पूरी तरह झुकने के बदले अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए.   

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हथियार, साइबर सिक्योरिटी और मिसाइलें 

पश्चिम एशिया की जंग से साफ सबक मिलता है कि आप पर कभी भी अचानक अलग-अलग जगहों से हमला हो सकता है. ऐसे में किसी भी पल जवाबी कार्रवाई के लिए सैन्य मजबूती बेहद जरूरी है. भारत को अपनी सैन्य तैयारी अधिक मजबूत करने के लिए आधुनिक सैन्य क्षमता और तेजी से जवाब देने वाली सेना का विस्तार करना होगा. इसके अलावा भारत को अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को भी अधिक मजबूत करने की जरूरत है. डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी और AI बेस्ड वॉर पर भी जरूरी ध्यान देना होगा.  

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समुद्री रास्तों पर नियंत्रण और डिप्लोमेसी 

जंग के समय भारत को अपने समुद्री रास्तों पर नियंत्रण बनाए रखना भी बेहद जरूरी है. इसके लिए नेवी को मजबूत करना चाहिए.भारत को जंग का उद्देश्य साफ होना चाहिए और पहले से ही अपना लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमें क्यों लड़ना है, क्या हासिल करना है और कब-कैसे जंग को खत्म करना है. जंग के समय विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए इमरजेंसी इवैकुएशन प्लान हमेशा तैयार रहना चाहिए. इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए भारत को कम्युनिकेशन और डिप्लोमेसी के जरिए अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए. किसी भी जंग में आंतरिक स्थिरता बेहद जरूरी है. भारत के लिए इसे मजबूत करना बेहद जरूरी है ताकि सामाजिक एकता और स्थिरता बनी रहे. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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