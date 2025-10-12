एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, इस बार महिलाओं को भी दिया न्योता

Amir Khan Muttaqi: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने रविवार को नई दिल्ली में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है. इस बार उन्होंने महिला पत्रकारों को भी आमंत्रित किया है. दरअसल, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था.

दरअसल, अफगानिस्तान विदेश मंत्री मुत्ताकी इन दिनों एक हफ्ते के भारत दौरे पर हैं. उन्होंने शुक्रवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया. इस फैसले को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन वीमेन प्रेस कॉर्प्स जैसी संस्थाओं ने इसे भेदभावपूर्ण बताया.