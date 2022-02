PM मोदी से अफगानी डेलीगेशन ने की मुलाकात, CAA के मुद्दे पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग पर अफगानिस्तान से सिख-हिंदू प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की. उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया और अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं को सुरक्षित रूप से भारत लाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

पीएम ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और कहा कि वे मेहमान नहीं हैं बल्कि अपने घर में हैं, भारत उनका घर है. उन्होंने अफगानिस्तान में उनके सामने आने वाली भारी कठिनाइयों और उन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई मदद के बारे में बात की.

इसी दौरान, उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के महत्व और समुदाय के लिए इसके लाभों के बारे में भी बात की. उन्होंने भविष्य में भी उनके सामने आने वाले सभी मुद्दों और कठिनाइयों को हल करने के लिए उन्हें निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया.

इस मुलाकात के दौरान PM मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मानित करने की परंपरा के महत्व के बारे में बात की, जिसके आलोक में अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को वापस लाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई. उन्होंने वर्षों से अफगानों से मिले अपार प्यार के बारे में बात की और काबुल की अपनी यात्रा को याद किया.

