DNA: दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; काबुल-दिल्ली के किस समझौते से मुनीर बेचैन?

India-Afghanistan Relations: भारत के खिलाफ होने वाली हर आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान या पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों का हाथ जरूर होता है. चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से. लेकिन अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे, उसे देखने के बाद इस्लामाबाद में डर की मात्रा बढ़ सकती है.

दिल्ली में रिलीज हुई एक पिक्चर ने पाकिस्तान की चिंता कई गुना बढ़ा दी है. ये तस्वीर अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नुरूद्दीन अजीजी के भारत दौरे की है, जिसमें वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं. अब से कुछ देर पहले ही भारत और अफगानिस्तान के मंत्रियों के बीच दिल्ली में ये मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने वाले समझौते हुए.

क्यों डर रहा पाकिस्तान?

पाकिस्तान के दो सबसे बड़े दुश्मन मुल्कों के नेताओं की इस मुलाकात से जुड़ी खबरों को पाकिस्तान में आज बहुत ध्यान से देखा जा रहा है. इससे पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी के भारत दौरे के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बदले हुए तेवर देखे थे.बॉर्डर पर उसके असर को महसूस किया था.

इसलिए अफगानिस्तान के दूसरे मंत्री का भारत दौरा पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहा है. आपको यह भी जानना चाहिए, जिस वक्त दिल्ली में अफगान मंत्री भारत के नेताओं से मिल रहे थे. उस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा था. जिस वक्त अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री दिल्ली में चल रहे ट्रेड फेयर में घूम रहे थे. उस वक्त अफगान बॉर्डर पर क्या हो रहा था. लेकिन सबसे पहले जानिए आज भारत और अफगानिस्तान के नेता मिले तो दोनों के बीच क्या क्या बात हुई.

जिस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह खत्म हो चुका है. उस वक्त 5 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने आज विदेश मंत्री जयशंकर के साथ प्रतिनिधि-स्तर की बैठक की.

बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा हुई.

भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई.

भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के विकास और कल्याण का हमेशा समर्थन करता रहेगा.

भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी 90 मिलियन डॉलर का व्यापार होता है.

अफगानिस्तान चाहता है भारत से उसका ट्रेड 2 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए.

पाकिस्तान से व्यापार बंद होने के बाद अफगानिस्तान के मंत्री भारत से ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने का रोडमैप लेकर ही दिल्ली आए हैं.

अफगान मंत्री ने अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी अफगान मंत्री की मुलाकात होनी है, जिसके बाद व्यापार को बढ़ाने के रोडमैप का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आएगा और पाकिस्तान को लगता है अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक संबंध जितने मजबूत होंगे. उसकी मुसीबत उतनी ही बढ़ेगी. आज भी टीटीपी ने पाकिस्तान की फौज पर बड़े हमले किए हैं. पाकिस्तान आरोप लगाता है. इसके पीछे भी अफगानिस्तान का हाथ है. अब जानिए कि अफगान मंत्री के भारत दौरे से पाकिस्तानियों का ब्लड प्रेशर कितना हाई है.

पाकिस्तान में कौन सी चर्चा चल रही है?

तो पाकिस्तान में दो तरह की चर्चा चल रही हैं. पहली भारत और अफगानिस्तान ट्रेड से अफगानिस्तान को कितना फायदा और पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा. पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने बताया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमले के बाद ट्रेड के रास्ते बंद करके सालाना 4 अरब डॉलर का नुकसान करवाया है. पाकिस्तान जैसे मुल्क के व्यापारियों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं क्यों​कि अब वो अपने दो पड़ोसियों यानि भारत और अफगानिस्तान से व्यापार नहीं कर पाएंगे.

लेकिन दूसरी चिंता रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान के दूसरे ​एक्सपर्ट की हैं, जिनको डर सता रहा है. अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती उनको बॉर्डर और घर के अंदर भारी पड़ सकती है. जैसा पाकिस्तान के नेता और एक्सपर्ट सोच रहे हैं. ठीक वैसा ही पाकिस्तान के अंदर हो भी रहा है. तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में कब्जा कर लिया है.

टीटीपी ने उतारे भारी भरकम टैंक्स

पाकिस्तान की आतंकी सेना ने टीटीपी ने निपटने के लिए कई जगहों पर भारी भरकम टैंक उतार रखे हैं. लेकिन अब टीटीपी के लड़ाके इन टैंकों को निशाना बना रहे हैं. आज टीटीपी के टीपू गुल मरवत गुट ने पाकिस्तान के एक टैंक को नष्ट कर दिया. समझ रहे हैं आप कंधों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर रखकर टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के टैंकों को निशाना बना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनको पता है...पाकिस्तान की कायर सेना उनका खैबर में कुछ भी नहीं कर पाएगी.

खैबर पख्तूनख्वा इलाके में तो ऐसे हालात हैं कि टीटीपी के लड़ाके जब चाहें जहां चाहे पाकिस्तान की सेना पर हमला कर रहे हैं. इस वीडियो में भी टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान की सेना की पोस्ट पर हमला कर रहे हैं. हर बार हमले के बाद पाकिस्तान के सैनिक थोड़ी देर की लड़ाई के बाद निकल भागते हैं.

ये वीडियो भी पाकिस्तान की एक पोस्ट का है, जहां पर टीटीपी के हमले के बाद पाकिस्तान के सैनिक भाग निकले और टीटीपी के लड़ाकों ने पोस्ट कर कब्जा करके पाकिस्तानी सेना के झंडे को जला दिया और अब पाकिस्तान को डर लग रहा है. भारत अफगानिस्तान की दोस्ती के बाद अफगानिस्तान और टीटीपी के हमलों में तेजी आ सकती है.