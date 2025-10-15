DNA: मेरा सिर शर्म से झुक गया... आमिर खान मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?

DNA: बॉलीवुड फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. जावेद अख्तर का ये पोस्ट अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के देवबंद दौरे को लेकर है. देवबंद में आमिर खान मुत्तकी के भव्य स्वागत पर जावेद अख्तर ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि 'दुनिया के सबसे बुरे और खूंखार आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को हर तरह के आतंकवादियों के खिलाफ मंच पर बोलने वालों की तरफ से दिए गए सम्मान और स्वागत को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया है. देवबंद पर भी शर्म आती है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना 'इस्लामी हीरो' कहकर सम्मानित किया, जो उन लोगों में से हैं जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है.

बता दें, जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट में आमिर खान मुत्तकी के लिए दो शब्दों का खासतौर पर प्रयोग किया है. इस्लामिक हीरो और लड़कियों की शिक्षा पर बैन लगानेवालों में शामिल. यही वो दो शब्द हैं जिसके लिए जावेद अख्तर के गुस्से और उनके सवालों पर आज बात हो रही है. जावेद अख्तर ने पोस्ट में लिखा है कि मुत्तकी का देवबंद में स्वागत इस्लामिक हीरो की तरह हुआ. इस्लामी हीरो कौन होता है. साधारण तौर पर उसे ही इस्लामिक हीरो माना जाता है जिसने इस्लाम के लिए प्रचार-प्रसार का काम किया हो. वो जिसने शरिया कानून लागू किया हो. सिर्फ इन दो मानदंड़ों पर ही आमिर खान मुत्तकी को शख्सियत को तौलते हैं. मुत्तकी ने मदरसों से अरबी व्याकरण, फिक्ह यानी इस्लामी विधि, हदीस और कुरान की व्याख्या जैसे विषयों की पढ़ाई की है. उन्होंने दारुल उलूम हक़्क़ानिया मदरसे से उच्च शिक्षा प्राप्त की है. 1980 से ही मुत्तकी सोवियत सेना के खिलाफ जिहाद में शामिल थे. 1994 में जब तालिबान नाम से संगठन बना तो उसे बनानेवालों में मुक्तकी भी शामिल थे.

यानी मुत्तकी की पहचान एक इस्लामिक नेता की है. वो भले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं लेकिन उन्होंने कूटनीति में कोई डिग्री नहीं ली है. मुत्तकी ने मूलत इस्लामिक शिक्षा हासिल की है. देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को हदीस-ए-सनद की उपाधि भी गई थी. ये डिग्री क्या मुत्तकी को विदेश मंत्री के तौर पर भारत-अफगानिस्तान के रिश्तों में सुधार के लिए दी गई. क्या ये डिग्री उन्हें अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए दी गईं. नहीं ये डिग्री मुक्तकी को इस्लामिक हीरो के तौर पर ही दी गई होगी. क्योंकि ये इस्लाम से जुड़ी डिग्री है. शायद इसलिए जावेद अख्तर कह रहे हैं कि देवबंद ने मुत्तकी को इस्लामिक हीरो कहकर सम्मानित किया.

मुत्तकी के साथ सेल्फी लेने के लिए देवबंद में जुटी हजारों की भीड़

देवबंद में आमिर खान मुत्तकी के साथ सेल्फी लेने के लिए हजारों की भीड़ जुटी थी. एक आम आदमी किसके साथ सेल्फी लेता है. उसके साथ जो सेल्फी लेनेवाले की नजर में उसका रोल मॉडल हो. देवबंद में धार्मिक शिक्षा लेनेवालों का रोल मॉडल कौन होगा. वही जो कट्टरपंथी इस्लाम का प्रचार करे. मुत्तकी के साथ देवबंद में इस्लाम की शिक्षा लेनेवाले सेल्फी क्यों ले रहे थे. क्योंकि मुत्तकी तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं. क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने सख्त शरिया कानून लागू किया है. इस्लाम और शरिया को लेकर दुनिया को कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए तालिबान ने सत्ता संभालते ही अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया. यानी दुनिया को बता दिया अफगानिस्तान में खलीफा-शैली में सरकार चलेगी. इन फैसलों के कारण अफगानिस्तान दुनिया के कट्टरपंथियों का मॉडल स्टेट हैं. भारत के कट्टरपंथियों का एक वर्ग भी इसे अपना आदर्श मानता है. शायद इसलिए जावेद अख्तर ने देवबंद में आमिर खान मुत्तकी के स्वागत को इस्लामी हीरो का स्वागत बताया है. हालांकि देवबंद के मौलाना सवाल पूछनेवाले जावेद अख्तर को ही मदरसे में पढ़ने की सलाह दे रहे हैं.

जावेद अख्तर ने आमिर खान मुत्तकी के स्वागत पर सवाल उठाने के लिए जो दूसरा बड़ा तर्क किया है वो अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर है. जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट में कहा है कि मुत्तकी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. जावेद अख्तर ने जो कहा है वो सही है. अफगानिस्तान में 12 साल की उम्र से ऊपर की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती हैं. यहां यूनिवर्सिटी में महिलाओं का प्रवेश बैन है. महिलाएं सिर्फ महिला डॉक्टर्स से ही इलाज करा सकती हैं. पार्क, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, एम्यूजमेंट पार्क जैसी जगहों पर महिलाओं का प्रवेश बैन है. संयुक्त राष्ट्र की 2024 Afghanistan Gender Index के मुताबिक तालिबान सरकार ने महिलाओं पर 80 से अधिक फरमान जारी किए हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, काम और सुरक्षा में असमानताओं को बढ़ा रहे हैं.

यानी जावेद अख्तर ने जो दो सवाल उठाए हैं तार्किक तौर पर वो सही हैं. यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आमिर खान मुत्तकी आतंकवाद को बढ़ावा देने और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैन लिस्ट में शामिल हैं. कूटनीति का अलग दायरा होता है. धार्मिक और शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं का अलग दायरा होता है. कूटनीति में व्यावहारिकता प्रमुख तत्व है. लेकिन धार्मिक और शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं के लिए मानव मूल्य और नैतिकता ही मुख्य आधार होते हैं. देवबंद की प्रसिद्धी एक धार्मिक संस्थान के तौर पर है. शायद इसलिए जावेद अख्तर सवाल उठा रहे हैं. देवबंद में आमिर खान मुत्तकी के स्वागत और उन्हें हदीस-ए-सनद दिए जाने से उदारवादी लोगों को निराशा हुई है. बेहतर होता कि देवबंद आमिर खान मुत्तकी का स्वागत नहीं करता और अगर स्वागत करता भी तो ये बंद कमरे में साधारण समारोह में करता.

मुत्तकी की एक खास फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस फोटो में महिला पत्रकार जब मुत्तकी से सवाल पूछ रही है तो मुत्तकी का सिर झुका हुआ है. वो महिला पत्रकार से नजर नहीं मिला रहे हैं. इस फोटो को कुछ कट्टरपंथियो ने मुत्तकी की तहजीब बताया. इस सोच को समझिए. यही वो सोच है जिस पर जावेद अख्तर सवाल उठा रहे हैं. इस्लाम में ग़ैर-महरम यानी दूसरी महिलाओं को देखना मना है. कुरान में कहा गया है. ईमान वाले मर्दों से कहो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें. यही उनके लिए ज़्यादा पाकीज़गी है. इसलिए कट्टरपंथी मुत्तकी की झुकी हुई नजर से खुश हैं. शायद इसलिए जावेद अख्तर आमिर खान मुत्तकी को देवबंद के लिए इस्लामिक हीरो बता रहे हैं. और शायद इसलिए ही कट्टरपंथियों में मुत्तकी के लिए दीवानगी दिखी थी.