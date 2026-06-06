/जिस धरती से बिछड़े थे, उसी की ओर फिर बढ़े कदम, घाटी में 36 साल बाद गूंजेगी कश्मीरी पंडितों के पुनर्मिलन की आवाज

Global Kashmiri Pandit Heritage Tour and Conclave 2026: कश्मीर घाटी में 36 साल बाद 'ग्लोबल कश्मीरी पंडित हेरिटेज टूर एंड कॉन्क्लेव 2026' का आयोजन किया जा रहा है. इसका मकसद दुनिया भर में रह रहे कश्मीरी पंडितों को उनकी मातृभूमि से फिर से जोड़ना है. यह आयोजन 6 जून से 14 जून तक आयोजित होगा. इस कॉन्क्लेव में 13 और 14 जून को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी. इस कॉन्फ्रेंस का विषय "निर्वासन से उत्कृष्टता तक" है. यह कश्मीरी पंडित समुदाय के साहस, पुनर्जागरण और वापसी को दर्शाने वाली एक यात्रा पर आयोजित होगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस हेरिटेज टूर एंड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जम्मू-कश्मीर विचार मंच, यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, कश्मीरी पंडित एसोसिएशन मुंबई, कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन USA, संजीवनी शारदा केंद्र जम्मू और ऑल माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज एसोसिएशन ऑफ कश्मीर मिलकर कर रहे हैं. आयोजकों ने कहा कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य दशकों के निर्वासन के बाद दुनिया भर में रह रहे कश्मीरी पंडित समुदाय को उनकी जड़ों, मंदिरों और पैतृक विरासत से फिर से जोड़ना है.
आयोजकों का मानना है कि यह टूर याद, जुड़ाव, पुनरुद्धार और वापसी की एक भावनात्मक और ऐतिहासिक यात्रा साबित होगा. इस कॉन्क्लेव और टूर का आयोजन करने वाले सभी सात सामुदायिक संगठनों को भारत और विदेशों के कुल 30 से अधिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है.
कई हफ़्तों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों, जैसे कि धार्मिक स्थलों और शक्तिपीठों का दौरा करेंगे. इनमें मार्तंड मंदिर, खीर भवानी, शारदा पीठ और ज़ीथशा देवी मंदिर शामिल हैं. भारतीय राज्यों के अलावा, इस कार्यक्रम में USA, यूरोप और मध्य पूर्व के प्रतिभागी भी शामिल हो रहे हैं. इसका मकसद पंडित समुदाय के साहस, पुनर्जागरण और वापसी पर चर्चा, कॉन्फ्रेंस और बहस के लिए एक मंच प्रदान करना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा, विद्वानों, उद्यमियों, नीति-निर्माताओं, युवा प्रतिनिधियों, कलाकारों, विरासत विशेषज्ञों और नागरिक समाज के नेताओं जैसी प्रमुख हस्तियों को भी एक साथ आकर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया है.
इन चर्चाओं और बहसों का मकसद कश्मीरी पंडितों की विरासत को संरक्षित करने और उनकी भविष्य की पहचान के लिए इसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का रास्ता खोजना है. आयोजकों ने बताया कि बातचीत और आपसी समझ के लिए मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं, कश्मीरी मुस्लिम और सिख नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और PoJK व वाल्मीकि समुदायों के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है.
1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का पलायन जम्मू-कश्मीर के इतिहास की सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना है. कश्मीरी पंडितों की विरासत और धार्मिक संस्कृति को फिर से जीवित करने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं, जैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण और दुनिया भर में फैले कश्मीरी पंडितों के साथ संबंधों को मजबूत करना. इस सम्मेलन के समय को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कश्मीरी पंडितों की पहचान, सुरक्षा, सुलह और क्षेत्र में उनकी वापसी को लेकर बहस चल रही है.