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Hindi NewsदेशTMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू... कोलकाता से ममता बनर्जी की सरकार पर बरसे PM मोदी

'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता बनर्जी की सरकार पर बरसे PM मोदी

PM Modi Kolkata Rally: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ सियासी तापमान तेजी से चढ़ा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के एक मंच से बीजेपी की रैली संबोधित करते हुए जनता से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC सरकार को उखाड़ फेकने की अपील की है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 14, 2026, 04:30 PM IST
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PM Modi Kolkata rally
PM Modi Kolkata rally

Kolkata News: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड की विशाल जनसभा से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की विदाई का दावा किया है. विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. कोलकाता रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी वाले लोगों को डरा धमका रहे हैंस क्योंकि उनको पता लग गया है कि बंगाल की जनता ने टीएमसी की गुंडागर्डी को खत्म करने का मन बना लिया है. पश्चिम बंगाल की ज्वलंत समस्याओं को एक-एक कर गिनाते हुए पीएम मोदी ने आगामी चुनाव के नतीजों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है.

युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही: मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'ममता सरकार में बंगाल में रोजी रोजगार के मौके खत्म हो गए हैं. राज्य सरकार की नाकामियों और खराब नीतियों के चलते पलायन बढ़ा है. नए निवेशक बंगाल में इंडस्ट्री लगाने से डर रहे हैं. युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है. मैं बंगाल के भाइयों-बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आने वाली बीजेपी सरकार, राज्य के विकास में पूरी ताकत झोंक देगी. हमारी डबल इंजन की सरकार से पश्चिम बंगाल का विकास होगा. बंगाल के हालात इसलिए भी खराब है, क्योंकि टीएमसी सरकार की मुखिया ममता दीदी ने केंद्र सरकार  की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए बंगाल के दरवाजे बंद कर दिए हैं.

TMC सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि टीएमसी सरकार की गुंडागर्जी खत्म होने जा रही है. टीएमसी ने भारत के संविधान का अपमान किया. टीएमसी आदिवासियों का अपमान करती है. इसलिए बंगाल से टीएमसी सरकार की विदाई होने वाली है. ममता दीदी की सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. ममता सरकार ने केंद्र सरकार की दर्जनों योजनाओं का लाभ आप लोगों को नहीं लेने दिया. टीएमसी जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर समेत कई योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को मिलेगा. टीएमसी वाले माफियाओं को पालते हैं. बीजेपी की सरकार में जनता के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. बंगाल में एजेंसियों को जांच करने से रोका जाता है. भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाया जाता है. जनता बदलाव का मन बना चुकी है. मैदान पर उमड़ी भीड़ संकेत दे रही है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सरकार आने वाली है.'

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बीजेपी बंगाल का नवनिर्माण करेगी: पीएम मोदी

कोलकाता रैली के मंच से टीएमसी सरकार को ललकारते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'बीजेपी ही पश्चिम बंगाल का नवनिर्माण करेगी. गरीबों को घर देगी. इंडस्ट्री लगवाकर लोगों को अपने ही शहर में रोजगार के मौके देगी. बंगाल में तुष्टिकरण का खुला खेल चलता था. जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता था. टीएमसी ने लोगों को भरमाया. जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है. इसलिए विकास के लिए बीजेपी की सरकार को चुनेगी'.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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