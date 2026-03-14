'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता बनर्जी की सरकार पर बरसे PM मोदी

Kolkata News: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड की विशाल जनसभा से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की विदाई का दावा किया है. विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. कोलकाता रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी वाले लोगों को डरा धमका रहे हैंस क्योंकि उनको पता लग गया है कि बंगाल की जनता ने टीएमसी की गुंडागर्डी को खत्म करने का मन बना लिया है. पश्चिम बंगाल की ज्वलंत समस्याओं को एक-एक कर गिनाते हुए पीएम मोदी ने आगामी चुनाव के नतीजों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है.

युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही: मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'ममता सरकार में बंगाल में रोजी रोजगार के मौके खत्म हो गए हैं. राज्य सरकार की नाकामियों और खराब नीतियों के चलते पलायन बढ़ा है. नए निवेशक बंगाल में इंडस्ट्री लगाने से डर रहे हैं. युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है. मैं बंगाल के भाइयों-बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आने वाली बीजेपी सरकार, राज्य के विकास में पूरी ताकत झोंक देगी. हमारी डबल इंजन की सरकार से पश्चिम बंगाल का विकास होगा. बंगाल के हालात इसलिए भी खराब है, क्योंकि टीएमसी सरकार की मुखिया ममता दीदी ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए बंगाल के दरवाजे बंद कर दिए हैं.

TMC सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि टीएमसी सरकार की गुंडागर्जी खत्म होने जा रही है. टीएमसी ने भारत के संविधान का अपमान किया. टीएमसी आदिवासियों का अपमान करती है. इसलिए बंगाल से टीएमसी सरकार की विदाई होने वाली है. ममता दीदी की सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. ममता सरकार ने केंद्र सरकार की दर्जनों योजनाओं का लाभ आप लोगों को नहीं लेने दिया. टीएमसी जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर समेत कई योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को मिलेगा. टीएमसी वाले माफियाओं को पालते हैं. बीजेपी की सरकार में जनता के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. बंगाल में एजेंसियों को जांच करने से रोका जाता है. भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाया जाता है. जनता बदलाव का मन बना चुकी है. मैदान पर उमड़ी भीड़ संकेत दे रही है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सरकार आने वाली है.'

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बीजेपी बंगाल का नवनिर्माण करेगी: पीएम मोदी

कोलकाता रैली के मंच से टीएमसी सरकार को ललकारते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'बीजेपी ही पश्चिम बंगाल का नवनिर्माण करेगी. गरीबों को घर देगी. इंडस्ट्री लगवाकर लोगों को अपने ही शहर में रोजगार के मौके देगी. बंगाल में तुष्टिकरण का खुला खेल चलता था. जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता था. टीएमसी ने लोगों को भरमाया. जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है. इसलिए विकास के लिए बीजेपी की सरकार को चुनेगी'.