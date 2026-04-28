ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में सुबह फुटबॉल खेलने उतरे पीएम मोदी, बंगाल भी फोटो गौर से देखेगा

पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य सिक्किम के दौरे पर निकल गए. सुबह हुई, तो पीएम ने स्पोर्टी ड्रेस पहना और शूज बांधकर युवाओं के साथ फुटबॉल खेला. बाद में तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'युवाओं के साथ फुटबॉल का जबर्दस्त सेशन'. वैसे, पीएम ने भले ही फुटबॉल पड़ोसी राज्य में खेला हो, लेकिन इसे बंगाल में भी गौर से देखा जाएगा. इसकी वजह है. बंगाल और बंगालियों के लिए फुटबॉल केवल एक गेम नहीं है. यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है.

गंगटोक में वह युवा खिलाड़ियों से एक सीनियर प्लेयर की तरह मिले. सियासी एक्सपर्ट इस मैच को भी बंगाल चुनाव से जरूर देखेंगे. इसका मैसेज भी बंगाल में जाएगा. वैसे भी, आखिरी समय के चुनाव प्रचार में पीएम ने मंदिर दर्शन, मतुआ मंदिर जाकर एक बड़े समुदाय को साधने की कोशिश की है. अब फुटबॉल के जरिए वह युवाओं से जुड़ेंगे.

Clearly, an energising football session with these youngsters! pic.twitter.com/Xc99oCylqt Add Zee News as a Preferred Source — Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026

एक तस्वीर में वह गोलकीपर के सामने मुस्कुराते दिखते हैं. युवाओं से उन्हीं के अंदाज में मिलते हैं. दूर से कोई देखेगा तो लगेगा कि कोच अपनी टीम को फुटबॉल के गुर सिखा रहा है.

Nothing like playing some football with my young friends in Sikkim on a lovely Gangtok morning! ⚽️ pic.twitter.com/5xEceWBH1f — Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026

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