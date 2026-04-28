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Hindi Newsदेशड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में सुबह फुटबॉल खेलने उतरे पीएम मोदी, बंगाल भी फोटो गौर से देखेगा

ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में सुबह फुटबॉल खेलने उतरे पीएम मोदी, बंगाल भी फोटो गौर से देखेगा

सिक्किम, बिल्कुल पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है. बंगाल में चुनाव प्रचार थम चुका है, 29 को वोटिंग है लेकिन आज की सिक्किम से आई तस्वीर बंगाल में खूब देखी जाएगी. हां, पीएम ने सुबह-सुबह युवाओं से फुटबॉल खेला. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:12 AM IST
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ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में सुबह फुटबॉल खेलने उतरे पीएम मोदी, बंगाल भी फोटो गौर से देखेगा

पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य सिक्किम के दौरे पर निकल गए. सुबह हुई, तो पीएम ने स्पोर्टी ड्रेस पहना और शूज बांधकर युवाओं के साथ फुटबॉल खेला. बाद में तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'युवाओं के साथ फुटबॉल का जबर्दस्त सेशन'. वैसे, पीएम ने भले ही फुटबॉल पड़ोसी राज्य में खेला हो, लेकिन इसे बंगाल में भी गौर से देखा जाएगा. इसकी वजह है. बंगाल और बंगालियों के लिए फुटबॉल केवल एक गेम नहीं है. यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है. 

गंगटोक में वह युवा खिलाड़ियों से एक सीनियर प्लेयर की तरह मिले. सियासी एक्सपर्ट इस मैच को भी बंगाल चुनाव से जरूर देखेंगे. इसका मैसेज भी बंगाल में जाएगा. वैसे भी, आखिरी समय के चुनाव प्रचार में पीएम ने मंदिर दर्शन, मतुआ मंदिर जाकर एक बड़े समुदाय को साधने की कोशिश की है. अब फुटबॉल के जरिए वह युवाओं से जुड़ेंगे. 

एक तस्वीर में वह गोलकीपर के सामने मुस्कुराते दिखते हैं. युवाओं से उन्हीं के अंदाज में मिलते हैं. दूर से कोई देखेगा तो लगेगा कि कोच अपनी टीम को फुटबॉल के गुर सिखा रहा है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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