अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, गृह मंत्री अमित शाह को दी थी धमकी! अब पुलिस कसेगी कानूनी शिकंजा

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से सूबे का सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है. चुनावी रण में नेताओं के तीखे बयानों पर अब कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है. इसी क्रम में TMC के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चुनावी सभाओं में दिए गए बयानों से सामाजिक तनाव और समाज में दुश्मनी फैलाने की कोशिश की गई, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी. साथ ही यह भी आरोप लगा है कि अभिषेक अफने भाषणों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर धमकी भरे बयान भी दिए गए. FIR दर्ज कराने वाले राजीव सरकार ने अपने आरोपों के समर्थन में अभिषेक बनर्जी की कई चुनावी रैलियों के वीडियो लिंक भी पुलिस को सौंपे हैं.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पश्चिम बंगाल के बागुईआटी थाने में मिली शिकायत के बाद पुलिस ने 15 मई को दोपहर 2:45 बजे FIR दर्ज की. बनर्जी के खिलाफ कई गंभीर कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें BNS की धारा 192, 196, 353(1)(c) और 351(2) के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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दर्ज हुए FIR की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक के चुनाव के दौरान भाषणों में डराने-धमकाने और भड़काऊ बातें शामिल थी. ये बातें सामाजिक स्थिति और शांति को भंग कर सकती थी. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने चुनावी मंच से विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ और तीखे शब्दों का प्रयोग किया था. अब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. जांच करने का जिम्मा सब-इंस्पेक्टर सोमनाथ सिंघा रॉय को मिली है.

पार्टी में भी उठने लगे बगावती सुर?

पश्चिम बंगाल में TMC को मिली हार के बाद से ही अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद TMC के नेता और बड़ी संख्या में सरकारी पदाधिकारी ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया. यहां तक पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका निभा रहे अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी के लोगों ने नहीं बख्शा. इन पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए टीएमसी ने अपने कई स्पोकपर्सन को 6 सालों के लिए निलंबित भी कर दिया है.

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TMC नेता ने की तारीफ

वहीं टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के दूसरे नेताओं से अपने पुराने बयानों को लेकर माफी मांगी. उन्होंने कहा कि जब शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता थे, तब TMC के कुछ लोगों ने उन पर लगातार अधिकारी के खिलाफ बोलने का दबाव बनाया था. दत्ता ने यह भी माना है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने TMC के हजारों कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई थी.

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