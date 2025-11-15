Advertisement
trendingNow13005247
Hindi Newsदेश

बिहार में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार, अचानक राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM; क्या होगा कोई बड़ा बदलाव?

Bihar Election में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से वो महज 6 सीटें ही जीत पाई. बीते 15 सालों में कांग्रेस पार्टी का ये दूसरा सबसे बुरा प्रदर्शन रहा. कांग्रेस की हार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि बिहार के पूरे महागठबंधन को बड़े सदमें डाल दिया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिहार में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार, अचानक राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM; क्या होगा कोई बड़ा बदलाव?

कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली है. इस हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के लिए तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं. सूत्रों की मानें तो कांग्रेस बिहार चुनाव में हार के बाद पार्टी और संगठन में कोई बड़ा बदलाव कर सकती है. बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से वो महज 6 सीटें ही जीत पाई. बीते 15 सालों में कांग्रेस पार्टी का ये दूसरा सबसे बुरा प्रदर्शन रहा. कांग्रेस की हार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि बिहार के पूरे महागठबंधन को बड़े सदमें डाल दिया है.

वहीं इसके पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे थे. इन तीनों नेताओं ने बंद कमरे में बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बातचीत की. इनके अलावा इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु भी शामिल थे. इस बैठक में चारो नेताओं ने बिहार चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त पर चर्चा की. संगठन की कमजोरी और चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा की. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस में होने वाला बड़ा परिवर्तन!
बिहार चुनाव में बुरी तरह से हार के बाद अब कांग्रेस में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है. इस बात का दावा तो हम नहीं करते हैं लेकिन बिहार चुनाव परिणाम के अगले दिन से ही राहुल गांधी की जिस तरह से बैठकें हों रही हैं उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में पार्टी कोई बड़ा डिसीजन लेने वाली है. 

बिहार में आई NDA की सुनामी में कांग्रेस ही नहीं RJD भी उड़ गई
बिहार चुनाव में NDA की सुनामी ने कांग्रेस को ही नहीं आरजेडी सहित पूरे महागठबंधन को भी झकझोर दिया है. वाम दल सिमट गए, तेजस्वी यादव की उम्मीदें भी टूट गईं और कांग्रेस भी इस चुनाव में महज 6 सीटों पर सिमट गई है.  महागठबंधन के कई सहयोगी दलों ने दबे सुर में कांग्रेस की कमजोर कैंपेनिंग की आलोचना शुरू कर दी है. 

यह भी पढ़ेंः गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhibihar

Trending news

बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
Rahul Gandhi
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला