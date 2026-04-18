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पोंगल पर खजूर कौन खाता है... बिंदी-तिलक के बाद Ad पर घिरा लेंसकार्ट, इस पर क्या कहेंगे पीयूष बंसल?

Lenskart’s old Pongal ad controversy: लेंसकार्ट की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. लेंसकार्ट कंपनी के ड्रेस कोड में बिंदी-कलावा पर बैन वाला विवाद थमा भी नहीं था कि अब एक हिंदू त्योहार पर दिए गए लेंसकार्ट के विज्ञापन को लेकर कंपनी के मालिक पीयूष बंसल की तबीयत से खिंचाई हो रही है. क्या है पूरा माजरा, आइए समझाते हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:24 PM IST
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पोंगल पर खजूर कौन खाता है... बिंदी-तिलक के बाद Ad पर घिरा लेंसकार्ट, इस पर क्या कहेंगे पीयूष बंसल?

Lenskart Pongal ad row over Dress Code Controversy: लेंसकार्ट शनिवार को एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करता नजर आया. हाल ही में इंटरनेट की जानी पहचानी गलियों में #boycottLenskart ट्रेंड कर रहा था. चश्मा बनाने वाली कंपनी के मालिक पीयूस बंसल और उनके ब्रैंडिंग मैनेजर की सोच पर सवाल उठाए जा रहे हैं. लोग आज भी मीम बनाकर अपनी बात रख रहे हैं और लेंसकार्ट का चश्मा न खरीदने की अपील कर रहे हैं. हिंदू प्रतीकों को बैन करके यानी एक धर्म के प्रति भेदभाव वाला नजरिया रखने की वजह से सुर्खियों में आई लेंसकार्ट कंपनी के मालिक की सफाई से लोगों का आक्रोश ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके एक विज्ञापन पर लोग लेंसकार्ट को खरी-खोटी सुना रहे हैं.

वीकेंड यानी शनिवार को नेटिजंस का ध्यान लेंसकार्ट के फेस्टिव कैंपेन पर शिफ्ट हुआ. ब्रांड के पोंगल-थीम वाले ऐड पर लोग सवाल उठा रहे हैं. 

बात निकली तो दूर तक गई...

एक सोशल मीडिया रिएक्शन से निकली बात बहुत दूर तक चली गई है. इस बहस को बढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा. जो एक रिएक्शन से शुरू हुई. ताजा चर्चा जब कृतिका शिवस्वामी ने लेंसकार्ट के ऐड पर अपना रिएक्शन पोस्ट किया. उन्होंने कंपनी के एड कैंपेन में रखे गए ऑप्शन पर सवाल उठाते हुए लिखा- 'पोंगल पर खजूर कौन खाता है? और कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स का क्या है? उनके इस कमेंट ने तेजी से पकड़ बनाई, जिसके बाद एक्स और फेसबुक पर तमाम यूजर्स इस बहस में शामिल हो कर लेंसकार्ट को घेरने लगे.

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कई यूजर्स ने पोंगल को जिस तरह से दिखाया गया, उस पर चिंता जताई. कई लोगों को लगा कि विज्ञापन में इस्तेमाल तस्वीरें, फूड आइटम्स और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पारंपरिक त्योहार पोंगल से मेल नहीं खाते.

एक यूजर ने लिखा, 'यह उनके इंटरनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट से पहले ही साफ है, यह साफ तौर पर उनकी एकतरफा मानसिकता को दिखाता है. चौंकिएगा मत जब उनके मॉडल्स दिवाली के ऐड्स में नॉन-वेज दिखा रहे हों. क्या यह सवाल लॉजिकल भी है? कुछ लोग अक्सर हमारी भावनाओं को कमजोर करते हैं, त्योहारों का मजाक उड़ाते हैं और गाली देते हैं. क्या लेंसकार्ट को नहीं पता कि पोंगल हिंदुओं का त्योहार है?

ऐड में क्या है?

इस तरह पोंगल त्योहार में खाई जाने वाली चीजें चर्चा का विषय बन गईं. 56 सेकेंड के एड में पोंगल के पर्व पर तमाम चश्मों के प्रचार के बाद खाने के लिए जो डिश रखी हैं उनमें खजूर भी हैं. विज्ञापन में दो युवतियां और एक युवक है. सजावट से लेकर पोंगल के हर पारंपरिक प्रतीक में चश्मा दिखाने के बाद खाने की टेबल पर रखे सामानों में खजूर से भरी प्लेट रखी है. जाहिर है कि खजूर खाकर रोजा तोड़ा जाता है. पोंगल की फूड टेबल में खजूर रखने के तुक पर सवाल उठाए जा रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि 'Cool' वाला लेबल चिपकाने के लिए लोग त्योहार का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'बेसिक पोंगल लंच, जिसमें 100 साइड डिश हैं. हिंदू किसी भी त्योहार पर खजूर नहीं खाते क्योंकि हमारी भारत भूमि में बहुत सारे अनाज, डेयरी और मसाले बहुतायत में हैं. लेंसकार्ट का बहिष्कार करें.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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