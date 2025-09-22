बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड

Bishnupur attack: भगवान के धाम के नाम पर बसे बिष्णुपुर में हाल ही में हुए हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए. इस घटना ने देश की सीमा के अंदर मंडरा रहे खतरों की ओर एक बार फिर ध्यान खींचा है. सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी क्षेत्र में बढ़ते खतरों की चेतावनी दी है. सूत्रों का मानना है कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथी गतिविधियों में हूजी और अंसार बांग्ला का हाथ है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दोनों की फंडिग करने के साथ आधुनिक हथियार भी मुहैया करा रही है.

पैटर्न समझे की जरूरत

सीमापार हथियारों की तस्करी में बढ़ोतरी का इजाफा हुआ है. शुक्रवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में असम राइफल्स के जवानों पर हुए हमले, जिसमें दो जवान शहीद हो गए और पांच घायल हो गए. इस हमले को पूर्वी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के खिलाफ एक बड़े लक्षित हमले के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. यह हमला उस समय हुआ जब 33 असम राइफल्स के जवानों को ले जा रहा वाहन इंफाल से बिष्णुपुर की ओर जा रहा था. सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने पहले भी शेख हसीना सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी दलों और संगठनों के उदय के बाद बिगड़ते हालात की ओर इशारा किया है.

कई धाराओं में दर्ज हुआ मामला

बांग्लादेश और पाकिस्तान स्थित नेटवर्कों के बीच सरकार-से-सरकार और लोगों-से-लोगों के बीच व्यापक रणनीतिक गठजोड़ ने भारतीय प्रतिष्ठान में चिंता बढ़ा दी है. ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि और 2025 और 2026 के अंत में कई पूर्वी राज्यों में चुनावों को देखते हुए ये चिंताएं खासकर बढ़ गई हैं. इसी साल जुलाई में, NIA ने मिजोरम के 5 आरोपियों पर यूपीडीएफ के सशस्त्र कैडरों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने का आरोप लगाया था. आरोपियों की पहचान लालबियाकचुंगा उर्फ ​​डिविड उर्फ ​​डेविड, लालथौमचेउवा उर्फ ​​थावमा, मालसावमा उर्फ ​​मालसावमा लोन्चेउ, रुआलियनसंगा उर्फ ​​सांगा और आलोक बिकाश चकमा के रूप में हुई. सभी पर बीएनएस, 2023, यूए (पी) अधिनियम, 1967, शस्त्र अधिनियम, 1959 और विदेशी अधिनियम, 1946 की संबंधित धाराओं के तहत मामला चल रहा है.

इससे पहले इसी साल 15 जनवरी, 2025 को प्रतिबंधित हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति का मामला सामने आया था. उस समय सैथा गांव से बरामद इस जब्ती में छह एके-47 राइफलें, 13 मैगज़ीन और 10,050 राउंड गोला-बारूद बरामद हुआ. रक्षा सूत्रों ने बताया कि पूर्वी राज्यों के लिए खतरा अनुमान से कहीं ज़्यादा गंभीर है खासकर मणिपुर में.