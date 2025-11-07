'...वोट चोरी करूंगी', पुणे के बाद बिहार में दिया वोट! Brazilian मॉडल के बाद इस युवती की तस्वीर वायरल

Viral Photo of Girl: एक भारतीय युवती की तस्वीर भी वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि यह युवती पहले पुणे में वोट डाल चुकी है और अब बिहार में वोट डालने पहुंची है. यह तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान सामने आई.
Congress Have Another Evidence for Vote Chori: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी की गई है. राहुल के मुताबिक, एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर 10 बूथों पर 22 फर्जी वोट डाले गए थे. उन्होंने संसद में इस उदाहरण का ज़िक्र करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं. राहुल गांधी के इस बयान के बाद ब्राजीलियन मॉडल लारिसा नेरी अचानक सुर्खियों में आ गईं. सोशल मीडिया पर लोग इस मॉडल का नाम और तस्वीरें शेयर करने लगे.
इसी बीच अब एक भारतीय युवती की तस्वीर भी वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि यह युवती पहले पुणे में वोट डाल चुकी है और अब बिहार में वोट डालने पहुंची है. यह तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान सामने आई. तस्वीर में युवती की उंगली पर स्याही का निशान साफ दिख रहा है. खास बात यह है कि यह फोटो उसने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी.
RJD ने साधा निशाना
आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक वायरल तस्वीर का हवाला देते हुए कहा,'2024 में मैडम ने पुणे में वोट दिया और 2025 में बिहार में वोट देंगी. उन्होंने खुलेआम लिखा है कि वह भारत को मोदी बनाना चाहती हैं. इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी का हथकंडा अपना रही है.' प्रियंका भारती के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग इसे चुनाव आयोग की लापरवाही बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि तस्वीरों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.
कांग्रेस और RJD के बाद अब AAP ने BJP पर लगाए आरोप
कांग्रेस और आरजेडी के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) भी इस मुद्दे पर मैदान में उतर आई है. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 'बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, संतोष ओझा और नागेंद्र कुमार ने दिल्ली और बिहार दोनों जगह वोट डाला है.'AAP के इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. हालांकि, बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. राकेश सिन्हा ने अपने X पोस्ट में लिखा,'मेरे नाम पर झूठे और नैतिक रूप से घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं. मेरा नाम केवल बिहार की वोटर लिस्ट में है. दिल्ली की सूची से मैंने कानूनी प्रक्रिया के तहत नाम हटवा लिया था.' उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और आप 'झूठ फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं.'
