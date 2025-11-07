Advertisement
trendingNow12993005
Hindi Newsदेश

'...वोट चोरी करूंगी', पुणे के बाद बिहार में दिया वोट! Brazilian मॉडल के बाद इस युवती की तस्वीर वायरल

Viral Photo of Girl: एक भारतीय युवती की तस्वीर भी वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि यह युवती पहले पुणे में वोट डाल चुकी है और अब बिहार में वोट डालने पहुंची है. यह तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान सामने आई.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'...वोट चोरी करूंगी', पुणे के बाद बिहार में दिया वोट! Brazilian मॉडल के बाद इस युवती की तस्वीर वायरल

Congress Have Another Evidence for Vote Chori:  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी की गई है. राहुल के मुताबिक, एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर 10 बूथों पर 22 फर्जी वोट डाले गए थे. उन्होंने संसद में इस उदाहरण का ज़िक्र करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं. राहुल गांधी के इस बयान के बाद ब्राजीलियन मॉडल लारिसा नेरी अचानक सुर्खियों में आ गईं. सोशल मीडिया पर लोग इस मॉडल का नाम और तस्वीरें शेयर करने लगे.

इसी बीच अब एक भारतीय युवती की तस्वीर भी वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि यह युवती पहले पुणे में वोट डाल चुकी है और अब बिहार में वोट डालने पहुंची है. यह तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान सामने आई. तस्वीर में युवती की उंगली पर स्याही का निशान साफ दिख रहा है. खास बात यह है कि यह फोटो उसने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी.

RJD ने साधा निशाना
आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक वायरल तस्वीर का हवाला देते हुए कहा,'2024 में मैडम ने पुणे में वोट दिया और 2025 में बिहार में वोट देंगी. उन्होंने खुलेआम लिखा है कि वह भारत को मोदी बनाना चाहती हैं. इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी का हथकंडा अपना रही है.' प्रियंका भारती के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग इसे चुनाव आयोग की लापरवाही बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि तस्वीरों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस और RJD के बाद अब AAP ने BJP पर लगाए आरोप
कांग्रेस और आरजेडी के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) भी इस मुद्दे पर मैदान में उतर आई है. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 'बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, संतोष ओझा और नागेंद्र कुमार ने दिल्ली और बिहार दोनों जगह वोट डाला है.'AAP के इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. हालांकि, बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. राकेश सिन्हा ने अपने X पोस्ट में लिखा,'मेरे नाम पर झूठे और नैतिक रूप से घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं. मेरा नाम केवल बिहार की वोटर लिस्ट में है. दिल्ली की सूची से मैंने कानूनी प्रक्रिया के तहत नाम हटवा लिया था.' उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और आप 'झूठ फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं.'

यह भी पढ़ेंः सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhicongress

Trending news

अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
Indian Food Prices
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?