Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /DNA: CJP के प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुआ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन? क्या है बड़ी मांगें

DNA: CJP के प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुआ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन? क्या है बड़ी मांगें

Reservation Hatao Andolan After CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के NEET पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच अब सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हो गया है. इस अभियान का मकसद सरकारी नौकरियों और शिक्षा में जातिगत आरक्षण हटाना है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 29, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:31 PM IST
DNA: CJP के प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुआ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन? क्या है बड़ी मांगें

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब चर्चा पेपर लीक पर, तो भाषण में अंधभक्त-RSS कहा से आया? जानिए पूरी डिटेल
DNA29 min ago
2
Haryana news29 min ago
3
School Assembly News Headlines33 min ago
4
ranbir kapoor ramayan35 min ago
5
Delhi Lakshmi Yojana40 min ago