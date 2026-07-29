/DNA: CJP के प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुआ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन? क्या है बड़ी मांगें

Reservation Hatao Andolan: दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP का आंदोलन खत्म भी नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया पर एक और आंदोलन शुरू हो गया और ये आंदोलन किसी परीक्षा के सिस्टम या पेपर लीक के खिलाफ नहीं है. सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा ये आंदोलन आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है. इसे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी RHA नाम दिया गया है. जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर सबसे पहले आई, उसी तरह रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी सोशल मीडिया पर शुरू हुआ. जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े, उसी तरह रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन के साथ भी लोग जुड़ रहे हैं.
22 जुलाई को आंदोलन का इंस्टाग्राम पेज शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर इसने 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया. इंस्टाग्राम पर इस पेज को क़रीब 60 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं. इस अभियान का उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शिक्षा में जातिगत आरक्षण हटाकर मेरिट और आर्थिक ज़रूरतों को प्राथमिकता देना है. इसके लिए RHA ने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं. सभी के लिए समान अवसर की गारंटी हो, चयन केवल योग्यता यानी मेरिट के आधार पर हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर सभी वर्गों की मदद की जाए, आरक्षण नीतियों की समय-समय पर निष्पक्ष समीक्षा हो और जाति आधारित राजनीति बंद हो क्योंकि राष्ट्र पहले है.
अपनी मांगों को लोगों के बीच ले जाने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अब इस आंदोलन की वेबसाइट बनाने की तैयारी भी की जा रही है. ऑनलाइन मेंबरशिप और डिजिटल नेटवर्किंग के जरिए लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है. इसने आंदोलन शुरू करने का पहला कारण बताया है कि आरक्षण से मेहनती और योग्य लोगों के साथ अन्याय होता है. दूसरी वजह देश की प्रगति में रुकावट बताई गई है. RHA के मुताबिक योग्य लोगों को मौका नहीं मिलने से देश का विकास प्रभावित होता है. इसका ये भी कहना है कि आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है. इससे भेदभाव बढ़ता है और लोगों की एकता कमज़ोर होती है और RHA की ये भी दलील है कि कम मेरिट पर एडमिशन से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है. आंदोलन का ये भी आरोप है कि राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के मुद्दे पर संसद में बात करने से डरती हैं. इसलिए उन्होंने इंटरनेट पर ये मुद्दा उठाया.
भारत में आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पहली बार नहीं हो रहे हैं. 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ देश में जगह-जगह प्रदर्शन हुए. यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर चक्का जाम, हड़ताल और आंदोलन हुए. इस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह का प्रयास किया जिसके बाद प्रदर्शन और तेज हो गया. इसी तरह 2006 में शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू करने के ख़िलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी की अगुवाई में छात्रों ने कई हफ़्तों तक आंदोलन किया, लेकिन आरक्षण के खिलाफ ये अलग तरह का आंदोलन है क्योंकि इसकी शुरुआत सोशल मीडिया के ज़रिए हुई है. इसके समर्थन करते हुए जयपुर में शांतिपूर्ण जमीनी प्रदर्शन भी हुआ. इस दौरान छात्रों ने जाति के बजाय मेरिट और आर्थिक आधार पर नीतियां बनाने की मांग की. अब RHA, कॉकरोच जनता पार्टी की तरह दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने की योजना भी बना रही है.
RHA आरक्षण हटाने की मांग कर रहा है लेकिन राजनीतिक दल उसकी इस मांग के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं. न तो पक्ष के, न ही विपक्ष के. भारत में आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है. भारत की धरती पर जन आंदोलनों ने हमेशा व्यवस्था को चुनौती दी है, शासकों को झुकाया है और समाज को एक नई दिशा दी है। चाहे वो स्वतंत्रता से पहले का दौर हो या आज़ादी के बाद का। आंदोलनों के ज़रिए जनता की आवाज़ उठती रही है. आज़ादी के बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया जिसकी वजह से सत्ता में बदलाव आया. 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन ने भी राजनीति की दिशा बदली. राजनीति के अलावा पर्यावरण, सामाजिक सुधार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति और महिला अधिकारों के लिए भी आंदोलन चलते रहते हैं. आंदोलन और धरना-प्रदर्शनों के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत में 20,600 विरोध प्रदर्शन हुए. यानी हर महीने 1700 से ज्यादा और हर दिन 56 आंदोलन हुए.
जेन जी के बाद वाली पीढ़ी जिसे हम आप जेन-अल्फा के नाम से जानते हैं। उसने भी अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन का सहारा लिया. उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर बच्चों ने आंदोलन शुरू कर दिया. बिजली, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की बदहाली का आरोप लगाकर बच्चे इंटर कॉलेज के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए. करीब चार घंटे तक चले इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा, बैनर और महापुरुषों की तस्वीरें लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे. इनमें से कुछ छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP के प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे. बाद में शिक्षा विभाग ने छात्रों की 8 में से 7 प्रमुख मांगों को मान लिया. इसके बाद ये प्रदर्शन ख़त्म हुआ. अब हर क्लास में 4-4 पंखे लगाए जाएंगे. पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था होगी. स्कूल में पर्याप्त फर्नीचर होंगे. मिड डे मील की क्वालिटी सुधारी जाएगी. साथ ही साफ-सफाई होगी. सोचिए, ये मांगें तो बिना आंदोलन के ही पूरी हो जानी चाहिए थी. लेकिन इसके लिए छात्रों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा.
हर साल देश में सांसदों को विकास के लिए जो फंड मिलता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो पाता है. 2015 से 2020 के बीच हर साल औसतन 4,800 करोड़ रुपये से लेकर 5,300 करोड़ रुपये का फंड हर साल खर्च नहीं हो पाया.सोचिए, फंड में पैसा आया हुआ है लेकिन खर्च नहीं हो रहा है. दूसरी तरफ़ छात्रों को बुनियादी चीजों के लिए आंदोलन करना पड़ता है. अगर सांसद निधि का पैसा इन कामों में खर्च हो तो लोगों को कई छोटे-छोटे मुद्दों के लिए सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा.