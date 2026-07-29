/DNA: CJP के प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुआ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन? क्या है बड़ी मांगें

जेन जी के बाद वाली पीढ़ी जिसे हम आप जेन-अल्फा के नाम से जानते हैं। उसने भी अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन का सहारा लिया. उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर बच्चों ने आंदोलन शुरू कर दिया. बिजली, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की बदहाली का आरोप लगाकर बच्चे इंटर कॉलेज के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए. करीब चार घंटे तक चले इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा, बैनर और महापुरुषों की तस्वीरें लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे. इनमें से कुछ छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP के प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे. बाद में शिक्षा विभाग ने छात्रों की 8 में से 7 प्रमुख मांगों को मान लिया. इसके बाद ये प्रदर्शन ख़त्म हुआ. अब हर क्लास में 4-4 पंखे लगाए जाएंगे. पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था होगी. स्कूल में पर्याप्त फर्नीचर होंगे. मिड डे मील की क्वालिटी सुधारी जाएगी. साथ ही साफ-सफाई होगी. सोचिए, ये मांगें तो बिना आंदोलन के ही पूरी हो जानी चाहिए थी. लेकिन इसके लिए छात्रों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा.