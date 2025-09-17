Bengaluru News: कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दे डाला बड़ा अल्टीमेटम

Government issues directions to address Bengaluru potholes: बेंगलुरु को देश का आईटी हब माना जाता है. कई प्रतिष्ठित देसी-विदेशी टेक कंपनियों के दफ्तर वहां पर हैं लेकिन अब वहां पर सड़कों के गड्ढों और खराब बुनियादी ढांचे की वजह से लोगों को गुस्सा बढ़ता जा रहा है. जब एक स्टार्टअप कंपनी के सीईओ ने खराब सड़कों की वजह से अपने दफ्तर को दूसरे शहर शिफ्ट करने की घोषणा की है, तब से यह मामला ज्यादा तूल पकड़ गया है. लोग सोशल मीडिया पर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को टैग करके घटिया सड़कों के लिए कोस रहे हैं. लोगों के बढ़ते गुस्से को थामने के लिए डीके शिवकुमार ने ठेकेदारों को नवंबर तक सभी गड्ढे भरने का अल्टीमेटम दिया है. शिवकुमार राज्य के उपमुख्यमंत्री होने के साथ ही बेंगलुरु के विकास मंत्री भी हैं.

'ठेकेदार नवंबर तक सड़कों के भर दे गड्ढे वरना...'

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके शिवकुमार ने लिखा, 'ठेकेदारों को नवंबर तक गड्ढे भरने की अंतिम समय सीमा दी गई है. स्वच्छ बेंगलुरु और सुगम ट्रैफिक हमारा लक्ष्य है. ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जल्द से जल्द गड्ढों से राहत देगी.'

डिप्टी सीएम ने बताया कि 349 किलोमीटर लंबी की 182 सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग करने का भी निर्देश दिया गया है. इस पर सरकार 694 करोड़ रुपये खर्च करेगी. ठेकेदारों को साफ शब्दों में कहा गया है कि जिन सड़कों पर काम चल रहा है, वहां पानी जमा न हो और डामरीकरण के बाद कोई गड्ढा न दिखे.

नींद से जागे नेता-अफसर

उपमुख्यमंत्री के इस फरमान के बाद अब बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन भी एक्शन में आ गई है. कॉरपोरेशन के कमिश्नर राजेंद्र चोलन ने शहर में टूटी-फूटे फुटपाथ, गड्ढों से भरी सड़कों, कचरा इकट्ठा होने और ठोस कचरा प्रबंधन की खामियों का मुआयना की. उन्होंने कचरा जमा होने वाले 'ब्लैक स्पॉट्स' की वार्ड-वार सूची तैयार करने को कहा है.

कैसे उठा खराब सड़कों का मुद्दा?

बताते चलें कि बेंगलुरु में लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप ब्लैकबक के सीईओ राजेश याबाजी ने खराब सड़कों की वजह से इस सप्ताह अपनी कंपनी को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की. उन्होंने X हैंडल पर लिखा, 'सड़कें गड्ढों और धूल से भरी हैं और इन्हें ठीक करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं दिखती. इसके चलते मेरे सहकर्मियों को ऑफिस आने में डेढ़ घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है.अगले पांच साल में इसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है. यहां रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है. इसलिए हमने बाहर जाने का फैसला किया है.'

लोगों के गुस्से ने सरकार को झुकाया

कंपनी सीईओ की इस पोस्ट के बाद बेंगलुरु के आम लोग भी भड़क उठे. उन्होंने शहर में रोज़मर्रा की यात्रा, ट्रैफिक जाम और नागरिक उपेक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अपना गुब्बार निकालना शुरु कर दिया. लोगों में बढ़ते इस गुस्से ने आखिरकार नेताओं को एक्शन में आने को मजबूर कर दिया. अब डिप्टी सीएम ने सड़कें ठीक करने और ट्रैफिक जाम घटाने का आदेश तो दे दिया है लेकिन देखने लायक बात होगी कि सुधार कितना हो पाएगा.