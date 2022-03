यूपी में कांग्रेस की बुरी हार के बाद अब आया प्रियंका गांधी का बयान, जानें क्या कहा

नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर चुनाव अभियान से संबंधित वरिष्ठ नेताओं के साथ मंगलवार को समीक्षा की. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान रही कमियों और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई. प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में हुई्र इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, सलमान खुर्शीद, अराधना मिश्रा ‘मोना’ और कई अन्य नेता शामिल हुए.

Delhi | Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra holds review meeting with senior leaders and office bearers of Uttar Pradesh Congress over party's performance in recently concluded Assembly elections pic.twitter.com/0shHvylJwS

— ANI (@ANI) March 15, 2022