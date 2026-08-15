मिलावटखोरों पर 'कड़क' प्रहार के बाद तुकाराम ने ढूंढ लिया अगला टारगेट, सोमवार से शुरू करने जा रहे ये अभियान, महाराष्ट्र में हलचल

Tukaram Mundhe New Action in Maharashtra: महाराष्ट्र में अपनी प्रशासनिक ईमानदारी, कड़क शैली और जनहितैषी फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) का खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वाले माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. अब मुंढे ने अभियान को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए नया टारगेट चुन लिया है. उनके निर्देश पर अब राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) जंक फूड्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करेगगा. इस आने वाले सोमवार से महाराष्ट्र में स्कूल परिसरों के आसपास हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट यानी एचएफएसएस खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाएगी.
राज्य के नियमों के अनुसार स्कूल से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री प्रतिबंधित है. एफडीए ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर इस दायरे में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और दूसरे जंक फूड बेचते पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का मकसद है कि बच्चे आसानी से मिलने वाले ज्यादा वसा, नमक और चीनी वाले खाने से दूर रहें. अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को पौष्टिक भोजन के लिए प्रेरित करें.
इससे पहले FDA ने 13 अगस्त को ऑनलाइन फ़ड सेलर के खिलाफ पूरे राज्य में एक इंस्पेक्शन ड्राइव चलाई, जिसमें 86 जगहों की जांच की गई. जांच के दौरान कई जगह कमियां पाई गईं, जिसके बाद 14 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए. जो लाइसेंस सस्पेंड हुए, ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट से जुड़े हुए थे.
अधिकारियों ने 698 किलोग्राम डेयरी प्रोडक्ट और 1,270 किलोग्राम अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किए. इसके साथ ही प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा को लेकर दस FIR दर्ज कर नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया. कुल मिलाकर 15 जगह छापे मारे गए, जिनमें 46.89 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया.
क्विक-कॉमर्स कंपनियों की अनियमितताओं पर नकेल कसने के बाद, तुकाराम मुंढे ने अब अपना अगला टारगेट स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य तय किया है. एफडीए ने सोमवार से स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड (HFSS - हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट) बेचने वालों के खिलाफ एक व्यापक और सख्त अभियान शुरू करने का फैसला लिया है.
नियमों के अनुसार स्कूल परिसर से 50 मीटर के दायरे में अत्यधिक वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थ (जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर आदि) बेचना सख्त मना है. खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी गई है कि इस दायरे में जंक फूड बेचते पकड़े जाने पर बिना किसी रियायत के कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन के इस अभियान का मकदस बच्चों को आसानी से मिलने वाले हानिकारक भोजन से दूर रखना है. जिससे उनमें कम उम्र में होने वाले मोटापे, डायबिटीज जैसी बीमारियों को रोका जा सके. प्रशासनिक कड़ाई के साथ-साथ एफडीए ने सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता फैलाने की पहल की है.
एफडीए ने अभिभावकों से विशेष अपील की है कि वे बच्चों की खान-पान की आदतों पर नजर रखें और उन्हें बाहर के पैकेज्ड या जंक फूड के बजाय पौष्टिक और संतुलित भोजन के लिए प्रेरित करें. अपनी इस कार्रवाई से मुंढे ने साफ संदेश दिया है कि कॉर्पोरेट कंपनियों का मुनाफा या व्यापारियों की मनमानी, लोगों की सेहत से बढ़कर नहीं हो सकती.