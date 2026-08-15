मिलावटखोरों पर 'कड़क' प्रहार के बाद तुकाराम ने ढूंढ लिया अगला टारगेट, सोमवार से शुरू करने जा रहे ये अभियान, महाराष्ट्र में हलचल

Tukaram Mundhe New Action in Maharashtra: महाराष्ट्र में अपनी प्रशासनिक ईमानदारी, कड़क शैली और जनहितैषी फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) का खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वाले माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. अब मुंढे ने अभियान को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए नया टारगेट चुन लिया है. उनके निर्देश पर अब राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) जंक फूड्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करेगगा. इस आने वाले सोमवार से महाराष्ट्र में स्कूल परिसरों के आसपास हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट यानी एचएफएसएस खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाएगी.