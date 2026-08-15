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मिलावटखोरों पर 'कड़क' प्रहार के बाद तुकाराम ने ढूंढ लिया अगला टारगेट, सोमवार से शुरू करने जा रहे ये अभियान, महाराष्ट्र में हलचल

Tukaram Mundhe Maharashtra Health News: महाराष्ट्र में मिलावटखोरों पर 'कड़क' प्रहार के बाद तुकाराम मुंढे पूरे देश के लिए रोलमॉडल बने हुए हैं. देश के लोग उन्हें अब बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं. लोगों की उम्मीदों को भांपते हुए मुंढे ने अपने अभियान का विस्तार करते हुए नया टारगेट ढूंढ लिया है. वे अब सोमवार से उस मिशन में जुटने वाले हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 15, 2026, 03:29 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:29 AM IST
मिलावटखोरों पर 'कड़क' प्रहार के बाद तुकाराम ने ढूंढ लिया अगला टारगेट, सोमवार से शुरू करने जा रहे ये अभियान, महाराष्ट्र में हलचल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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