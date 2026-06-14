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US के हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद बड़ा फैसला, खतरनाक समुद्री इलाके में नहीं भेजे जाएंगे नाविक; एडवाइजरी जारी

DGS Advisory to Maritime Placement Agencies: यूएस के हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जहाजरानी महानिदेशालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि अब खतरनाक समुद्री इलाके में नाविक नहीं भेजे जाएंगे. अगर कोई पहले से वहां मौजूद हैं तो उन्हें ज्यादा अलर्टनेस बरतने के लिए कहा गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 14, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:49 PM IST
US के हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद बड़ा फैसला, खतरनाक समुद्री इलाके में नहीं भेजे जाएंगे नाविक; एडवाइजरी जारी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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