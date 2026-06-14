DGS Latest Advisory to Crew Members: ओमान तट के पास यूएस मिलिट्री की ओर से मालवाहक जहाज एमटी सेटेबेल्लो पर हमले और उस पर सवार 3 भारतीय कर्मचारियों की मौत के बाद भारत और यूएस के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. इस हमले के बाद भारत ने कड़े शब्दों में यूएस से अपनी नाराजगी जताई. लेकिन अहंकार में चूर यूएस ने इस घटना पर खेद जताने के बजाय विरोध को खारिज कर दिया. इस घटना के बाद अब भारत के जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) ने सभी समुद्री भर्ती और प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अगले आदेश तक संघर्ष वाले क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगाई जाए.
रिपोर्ट के मुताबिक, DGS ने अपनी अपनी एडवाइजरी में कहा कि खाड़ी क्षेत्र, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के जल क्षेत्रों से गुजरते समय सुरक्षा सतर्कता का स्तर बढ़ाएं. इसके साथ ही सभी समुद्री भर्ती एवं प्लेसमेंट एजेंसियां को आगे के आदेश तक संघर्ष वाले क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगानी चाहिए. हालांकि, आपातकालीन स्थितियों में चालक दल के सदस्यों की सहमति से क्रू चेंज किया जा सकता है.
हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए एडवाइजरी में कहा गया है कि होर्मुज और ओमान की खाड़ी के आसपास भारतीय नाविकों वाले मर्चेंट जहाजों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं. एमटी मैरिवेक्स, एमटी सेटेबेल्लो और एमवी जलवीर पर अटैक हुए. जिससे इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों के सामने बढ़ते जोखिम को उजागर किया है.
DGS ने क्षेत्र में संचालित या गुजरने वाले जहाजों के कप्तानों को सलाह दी है कि वे सुरक्षा जागरूकता बढ़ाए रखें. सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी नेविगेशनल चेतावनियों और सलाहों पर नजर रखें. इसके साथ ही सभी लागू जहाज सुरक्षा उपायों और कंपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं को लागू करें.
निदेशालय ने कहा कि क्षेत्र में बदल रहे हालातों पर देश की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर नजर रखी जा रही है. जिससे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके. इसके बावजूद समुद्री भर्ती एजेंसियों को अपने स्तर पर भी अलर्ट रहना होगा.