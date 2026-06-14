DGS Latest Advisory to Crew Members: ओमान तट के पास यूएस मिलिट्री की ओर से मालवाहक जहाज एमटी सेटेबेल्लो पर हमले और उस पर सवार 3 भारतीय कर्मचारियों की मौत के बाद भारत और यूएस के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. इस हमले के बाद भारत ने कड़े शब्दों में यूएस से अपनी नाराजगी जताई. लेकिन अहंकार में चूर यूएस ने इस घटना पर खेद जताने के बजाय विरोध को खारिज कर दिया. इस घटना के बाद अब भारत के जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) ने सभी समुद्री भर्ती और प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अगले आदेश तक संघर्ष वाले क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगाई जाए.